«Похожа на Волочкову»: Анна Хилькевич показала новый образ с платиновым каре
Фото: www.instagram.com/annakhilkevich/?hl=ru
Анна Хилькевич примерила на себя новый образ – эффектной блондинки с каре. Новый имидж актриса предложила оценить подписчикам.
«Главной движущей силой в нашем мире является страх, а не любовь. А должно быть наоборот. И я уверена, что человечество когда-нибудь к этому придет», – рассуждает Анна в подписи к фото.
Актриса любит экспериментировать – в ее микроблоге часто появляются эффектные образы во всевозможных париках. В жизни Анна, правда, не изменяет себе и носит светлые длинные волосы, которые давно стали ее визитной карточкой.
В комментариях поклонники оценили новый облик.
«Не узнать», «Вам очень идет», «Красивая», «Анечка, вы очень красивая», – делают комплименты подписчики. Некоторые отметили сходство актрисы с балериной Анастасией Волочковой.
Активно обсудили и подпись к посту.
«Движущая сила и прогресс – это три «Л»: 1) любовь 2) лень 3) любопытство», «Понятия любви и ненависть эмоционально и логически взаимосвязаны друг с другом. Не страх, а Ненависть и Любовь – движущая сила в мире. И ненависть, увы, сильнее любви», – высказывают свои мнения подписчики.
Анна нередко делится своими мыслями и идеями, а также показывает свою обычную жизнь, семью и детей. Вчера она выложила милое видео с прогулки с дочками, и рассказала о соперничестве между девочками.
Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич
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