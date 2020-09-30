«Похожа на Волочкову»: Анна Хилькевич показала новый образ с платиновым каре

Анна Хилькевич примерила на себя новый образ – эффектной блондинки с каре. Новый имидж актриса предложила оценить подписчикам.

«Главной движущей силой в нашем мире является страх, а не любовь. А должно быть наоборот. И я уверена, что человечество когда-нибудь к этому придет», – рассуждает Анна в подписи к фото.

Актриса любит экспериментировать – в ее микроблоге часто появляются эффектные образы во всевозможных париках. В жизни Анна, правда, не изменяет себе и носит светлые длинные волосы, которые давно стали ее визитной карточкой.

В комментариях поклонники оценили новый облик.

«Не узнать», «Вам очень идет», «Красивая», «Анечка, вы очень красивая», – делают комплименты подписчики. Некоторые отметили сходство актрисы с балериной Анастасией Волочковой.