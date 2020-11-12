«У вашего ребенка может быть синдром Дауна»: Анна Хилькевич рассказала о своем потрясении
Фото: www.instagram.com/annakhilkevich/
Анна Хилькевич рассказала историю своей второй беременности — оказалось, все было совсем не так гладко. У малышки Машеньки подозревали синдром Дауна, и всю беременность актриса готовилась к самому худшему.
«Поделюсь с вами одной жуткой историей, которая со мной произошла, когда я была беременна Машенькой. Я тогда была на 12 недели беременности и отправилась на УЗИ к одному большому специалисту в этой области. Мне не терпелось узнать пол будущего малыша.
Пришла в клинику, и вот лежу я такая на кушетке, доктор смотрит в монитор и говорит: «Итак... у вас.. прелестная девушка!». Я, естественно, в шоке. Как так, вторая девочка!! 🙈 Меня переполняют различные чувства и эмоции... и вдруг врач произносит следующее «Ой, подождите....» пауза. Долгая такая. «Анна. У вашего ребенка очень маленький нос. Вернее, его почти нет. Это один из основных показателей синдрома Дауна». Мой мир рухнул. Мальчик-девочка... все это стало в миг неважным», — пишет Анна. Она добавила, что отказалась бы от аборта в любом случае. Однако полностью успокоилась она только после того, как родила здоровую дочку.
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Мой мир рухнул.... Поделюсь с вами одной жуткой историей, которая со мной произошла когда я была беременна Машенькой. Я тогда была на 12 недели беременности и отправилась на УЗИ к одному большому специалисту в этой области. Мне не терпелось узнать пол будущего малыша. Пришла в клинику и, вот лежу я, такая, на кушетке, доктор смотрит в монитор и говорит: «итак... у вас.. прелестная девушка!». Я естественно в шоке. Как так, вторая девочка!! 🙈 меня переполняют различные чувства и эмоции... и вдруг врач произносит следующее «ой. Подождите....» пауза. Долгая такая. «Анна. У вашего ребёнка очень маленький нос. Вернее, его почти нет. Это один из основных показателей Синдрома Дауна.» Мой мир рухнул. Мальчик- девочка... все это стало в миг неважным. Врач сказала, что это один из самых важных показателей и необходимо сделать неивазивный тест на СД. Раньше надо Брать пункцию, теперь же достаточно было просто сдать кровь 🩸 но ждать результат придётся ждать около 3 недель (материал отправляется куда-то в Америку) Выйдя из клиники я сразу позвонила мужу. Следующие 3 недели нам показались вечностью. Мы приняли решение с Артуром никому ничего не говорить до получения результатов. За это время я изучила все форумы, все сайты по СД. Стоит ли говорить о том какие мысли крутились в наших с мужем головах. Но самое главное, что мы решили, что какой бы результат мы не получили, от аборта мы отказались. Мы осознали, что это наш путь и значит мы должны его пройти. Спустя 3 недели я получила заветное письмо с отрицательным результатом на email. Этот день(как и день Узи) я помню как сегодняшний. Но полное успокоение мне пришло только когда я уже родила. Доля сомнения и Страха были с нами до конца. На протяжении всей этой беременности я сталкивалась с некоторым количеством похожих ситуаций у нескольких своих подруг. Поэтому хочется попросить врачей, чтобы они были более внимательны и не выносили таке вердикты раньше положенного. Это был непростой и очень глубокий момент для понимания жизни человека, его судьбы и своих чувств. #фотоархивное
Подписчики Анны поддержали девушку. Айза Долматова рассказала, что такая история была и у нее с одним из сыновей:
«Такая же история была и у нас с Элвисом. Через 5 дней после родов нам врачи сказали, что у Элвиса муковисцидоз, и что до года не доживет ребенок. Такой же стресс пережили((», — признается она.
«У нас также было, родилась прелестная курносая доченька! Дай бог всем деткам здоровья!!!», «Вы большие молодцы», «Анна, вы такая молодец», «У вас прекрасные доченьки, Анечка».
Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич
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