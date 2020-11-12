«У вашего ребенка может быть синдром Дауна»: Анна Хилькевич рассказала о своем потрясении

Анна Хилькевич рассказала историю своей второй беременности — оказалось, все было совсем не так гладко. У малышки Машеньки подозревали синдром Дауна, и всю беременность актриса готовилась к самому худшему.

«Поделюсь с вами одной жуткой историей, которая со мной произошла, когда я была беременна Машенькой. Я тогда была на 12 недели беременности и отправилась на УЗИ к одному большому специалисту в этой области. Мне не терпелось узнать пол будущего малыша.

Пришла в клинику, и вот лежу я такая на кушетке, доктор смотрит в монитор и говорит: «Итак... у вас.. прелестная девушка!». Я, естественно, в шоке. Как так, вторая девочка!! 🙈 Меня переполняют различные чувства и эмоции... и вдруг врач произносит следующее «Ой, подождите....» пауза. Долгая такая. «Анна. У вашего ребенка очень маленький нос. Вернее, его почти нет. Это один из основных показателей синдрома Дауна». Мой мир рухнул. Мальчик-девочка... все это стало в миг неважным», — пишет Анна. Она добавила, что отказалась бы от аборта в любом случае. Однако полностью успокоилась она только после того, как родила здоровую дочку.