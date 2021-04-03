Отца Филиппа Киркорова госпитализировали

Журналистам издания «Дни.ру» мужчина сообщил, что отцу знаменитого артиста предстоит очередное обследование, но его здоровью, к счастью, ничего не угрожает. «Бедрос находится в больнице уже вторую неделю. Но поводов для беспокойства нет - он просто лег на очередное обследование, ну и подлечиться немного», — поведал Александр. Кроме того, он добавил, что отец поп-короля тщательно следит за своим здоровьем.

Помимо этого, юморист рассказал, что Бедрос Киркоров обследуется в Центре имени А. В. Вишневского. Но из-за подтвержденного коронавируса, пенсионера не могут посещать его родные и близкие.

Но, по словам пародиста, дни в клинике Киркоров-старший проводит хорошо. Он общается с врачами и медсестрами, смотрит телевизор и ходит на процедуры.

Напомним, что ранее мы писали, что Филипп Киркоров задолжал налоговой крупную сумму денег. Его концертная компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» получала извещение, однако налоги не платила. Сроки уплаты прошли, сотрудники налоговой службы передали обязанности по взысканию судебным приставам. Подробнее читайте в нашем материале!