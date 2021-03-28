Стало известно, кого дети Киркорова называют мамой

Фанаты гадают: кого же знаменитые наследники называют мамой? Стало известно, что диджея-подругу Филиппа Бедросовича — Екатерину Гусеву. Певец уже несколько лет тесно общается с девушкой, посещает с ней светские мероприятия,

В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ Екатерина заявила следующее: «Невеста, ребят, всё, я невеста! Я чувствую». Однако сам артист, кстати, не торопится связывать себя узами брака. «Мне так хорошо одному. Один прихожу, никто туда-сюда не ходит, нервы не треплет», — сказал он.

Напомним, что Филипп Киркоров назвал свою дочь в честь экс-супруги Аллы Пугачевой и любимой мамы Виктории. В интервью певец много раз заявлял, что малышка растет копией его матери. Поклонники же артиста не раз отмечали, что девочка с возрастом становится все больше похожей на него. Похожа на своего звездного отца Алла-Виктория и характером: в отличие от застенчивого брата Мартина, она более бойкая, раскрепощенная, яркая и обожает внимание публики. Знаменитый папа души не чает в своих детях.