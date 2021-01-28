Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-2021» с яркой блондинкой

Филипп Киркоров был участником «Евровидения» в 1995 году. Тогда у него практически не было времени на подготовку. И он со своей песней «Вулкан» занял лишь 17 место. И с тех пор в голове у короля российской поп-сцены «застряла» мысль, как он сам говорит, отомстить «Евровидению» — добиться победы с одним из своих подопечных.

В блоге Киркоров обрадовал поклонников — он вновь едет на конкурс, который в 2021 году пройдет в Роттердаме. Компанию ему составит яркая красивая блондинка, певица Наталья Гордиенко, которую Филипп продюсирует. Артистка представит в Нидерландах Молдавию.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" с @natalitsa от Молдовы. Готовим очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет...», — написал артист-продюсер в социальной сети.