Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-2021» с яркой блондинкой
Фото: www.instagram.com/natalitsa/
Филипп Киркоров был участником «Евровидения» в 1995 году. Тогда у него практически не было времени на подготовку. И он со своей песней «Вулкан» занял лишь 17 место. И с тех пор в голове у короля российской поп-сцены «застряла» мысль, как он сам говорит, отомстить «Евровидению» — добиться победы с одним из своих подопечных.
В блоге Киркоров обрадовал поклонников — он вновь едет на конкурс, который в 2021 году пройдет в Роттердаме. Компанию ему составит яркая красивая блондинка, певица Наталья Гордиенко, которую Филипп продюсирует. Артистка представит в Нидерландах Молдавию.
«Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" с @natalitsa от Молдовы. Готовим очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет...», — написал артист-продюсер в социальной сети.
Известно, что песню для Гордиенко написал Михаил Гуцериев.
«Я решил отомстить, сказал себе, что возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю! И практически все время я там в шаге от победы. То с Лорак второе место, то с Колдуном шестое место, то с Лазаревым был близок к триумфу», — прокомментировал Киркоров в интервью «Комсомольской правде».
Артист добавил, что участие в «Евровидении» — это адреналин. «Я подготовлю участника из дружественной нам страны на том уровне, как всегда это делаю. Надеюсь, что выступление Наташи произведет впечатление и она займет достойное место», — отметил Филипп Киркоров.
Фото и видео: Instagram Филиппа Киркорова и Натальи Гордиенко
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