От скромницы до королевы красоты: как сейчас выглядит и чем занимается примерная жена Латифа из сериала «Клон»

Летисия Сабателла родилась в 1972 году в городе Белу-Оризонти. Отец будущей актрисы работал инженером, и вскоре после рождения девочки семья вынуждена была перебрать в маленький городишко, куда главу семьи перевели по службе.

Уже в детстве Летисию тянуло к прекрасному: она увлеклась балетом и посещала творческие секции. С 8 лет Сабателла занималась в театральном кружке недалеко от бабушкиного дома. Родители мечтали, чтобы дочь стала врачом, но упорная Летисия пошла своим путем. В 14 лет девушка стала солисткой хора, а после школы поступила учиться в театральный колледж, но его она так и не окончила.

«Я росла в любви и атмосфере духовности. Мама учила меня уважать людей, а отец – бережно обращаться с окружающим миром», — вспоминала позднее о своем детстве актриса.