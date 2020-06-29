От скромницы до королевы красоты: как сейчас выглядит и чем занимается примерная жена Латифа из сериала «Клон»
Фото: Кадр фильма
48-летняя Летисия Сабателла — одна из самых привлекательных звезд бразильского кино. Ее яркая красота, обусловленная итальянскими генами, не оставляет равнодушными ни режиссеров, ни зрителей. Мировую известность Летисии принесла роль сестры Жади в сериале «Клон». Но до того, как в ее актерской карьере настал звездный час, актриса пережила немало — в творческой и личной жизни.
Фото: Кадр видео
Летисия Сабателла родилась в 1972 году в городе Белу-Оризонти. Отец будущей актрисы работал инженером, и вскоре после рождения девочки семья вынуждена была перебрать в маленький городишко, куда главу семьи перевели по службе.
Уже в детстве Летисию тянуло к прекрасному: она увлеклась балетом и посещала творческие секции. С 8 лет Сабателла занималась в театральном кружке недалеко от бабушкиного дома. Родители мечтали, чтобы дочь стала врачом, но упорная Летисия пошла своим путем. В 14 лет девушка стала солисткой хора, а после школы поступила учиться в театральный колледж, но его она так и не окончила.
«Я росла в любви и атмосфере духовности. Мама учила меня уважать людей, а отец – бережно обращаться с окружающим миром», — вспоминала позднее о своем детстве актриса.
Фото: Instagram Летисии Сабателлы
В 21 год Летисия бросила учебу и впервые стала проходить кастинги. Ее первый опыт был печальным: молодую красавицу с длинными волосами и огромными выразительными глазами «завернули» на пробах в фильм по роману Жоржи Амаду «Тереза Батиста». Но тут же начинающей артистке улыбнулась удача: ее утвердили на роль в сериале «Властелин мира», где ее партнерами стали звезды первой величины Глория Пирес и Антонио Фагундес.
Фильм стал успешным и дал Летисии путевку в жизнь. В следующие 10 лет она снялась в 13 фильмах и сериалах, среди которых «Вавилонская башня», «Магистраль», «Стена» и другие.
Во время съемок во «Властелине мира» Летисия познакомилась с партнером по фильму, актером Анжело Антонио. Вскоре они поженились. В 1993 году у супругов родилась дочь Клара. Роды были преждевременными, и девочка появилась на свет с рекордным для того времени весом меньше килограмма. Родители сделали перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем дочери и несколько месяцев буквально жили в больнице рядом с малышкой.
За здоровье Клары родители боролись следующие два года. И, несмотря, на неутешительные прогнозы врачей, девочка выросла здоровым ребенком. Но нелегкое время и тяжелые роды на пятом месяце беременности отразились на здоровье самой Летисии, больше она не могла иметь детей.
Фото: Instagram Летисии Сабателлы
Через 10 лет после начала карьеры Летисии ее пригласили сниматься в сериал «Клон», ей досталась роль скромной Латифы — сестры главной героини Жади в исполнении Джованны Антонелли. Супруга Латифы сыграл Антониу Каллони, а детей — Тьяго Оливейра (Амин) и Стефани Бриту (Самира).
К тому времени Летисия Сабателла заслужила статус секс-символа и негласной королевы красоты Бразилии.
Фото: Кадр фильма
Летисия призналась, что роль Латифы в «Клоне» стала ее счастливым случаем. После окончания съемок Сабателла развелась с мужем, хотя для всех окружающих их пара казалась крепкой, а брак нерушимым.
Разрыв дался актрисе нелегко: она стала посещать психолога, а позже ударилась в духовные практики. Причину расставания с мужем актриса никогда не комментировала.
После «Клона» Летисия снялась еще более чем в 30 фильмах. И даже сыграла роль злодейки в сериале «Дороги Индии», куда ее пригласила все та же Глория Пирес, писавшая сценарий фильма.
Фото: Кадр фильма
После выхода на экраны «Дорог Индии» Летисия стала меньше сниматься, а все больше посвящать себя духовным занятиям (она даже стала вегетарианкой) и помощи индейцам Южной Америки (Instagram актрисы пестрит фотографиями с коренными народами континента). В 2008 году Летисия сняла документальный фильм про аборигенов и даже долгое время прожила в лагере одного из племен.
После небольшого перерыва в кино (Сабателла даже пробовала себя в политике) она вернулась к съемкам в сериалах. В 2020 году на экраны выйдет фильм с ее участием «Во времена императора».
После первого брака Сбателла еще раз вышла замуж, ее избранником вновь стал актер — Фернандо Алвес, но и их отношения закончились. В 2019 году у звезды «Клона» начался роман с актером Даниэлем Дантасом. Все свободное от работы время Летисия Сабателла посвящает единственной дочери Кларе.
О том, чем сейчас занимаются другие звезды сериала «Клон», вы можете узнать на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Летисии Сабателлы, кадры фильмов и видео с канала Loucos por TV, телеканал «Ю»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!