Как сейчас выглядит и чем живет бунтарка-дочь Латифы из сериала «Клон»
Фото: Kinopoisk.ru
Сериал «Клон» вышел на экраны в 2001 году. Миллионы зрителей по всему миру следили за развитием запутанного сюжета и наслаждались восточным колоритом фильма. После «Клона» многие его актеры стали по-настоящему знаменитыми. Одной из самых ярких и красивых актрис сериала стала Стефани Бриту, несмотря на то, что во время съемок ей было всего 14 лет. В фильме симпатичная девушка с большими глазами и шикарными волосами исполнила роль дерзкой Самиры — дочери Мохамеда и Латифы.
Благодаря ее красоте перед Стефани был открыт путь не только в кино, но и в модельный бизнес. Маленькую красавицу заметили, когда ей было всего 7 лет. С тех пор она брала уроки актерского мастерства и занималась на курсах маленьких моделей. А в 10 лет она уже попала в кино, но не в родной Бразилии, а в Аргентине (эта страна также славится как «фабрика» сериалов). Там со Стефани Бриту заключили первые контракты на съемки. В Аргентине Бриту прожила недолго, и после окончания договоров вернулась на родину.
Первая и настоящая популярность пришла к Бриту после ее участия в «Клоне». Актрисе досталась интересная роль. Она сыграла юную Самиру, разрушающую устои восточной семьи. В отличие от сверстниц она не мечтала только лишь выйти замуж и растить детей. Она строила планы, как реализоваться как личности.
Фото: Кадр из фильма
Но после звездной роли карьера Стефани Бриту в кино сложилась не очень удачно. На ее счету всего 13 сериалов и два полнометражных фильма. Последний из них вышел на экраны в 2019-м. Параллельно Бриту работает телеведущей на детском канале и много снимается в рекламе.
Фото: Kinopoisk.ru
Несколько лет назад в прессе и обществе обсуждали Стефани Бриту, но не в связи с удачной ролью, а в связи с крайне неудачным браком. В июле 2009 года Стефани вышла замуж за футболиста Алешандре Пату (тогда он играл за «Милан»). Но меньше чем через год они расстались из-за постоянных измен спортсмена. Бракоразводный процесс был громким.
К тому времени у Стефани закончился контракт с «Глобо» — крупнейшей киностудией страны, и она объявила себя банкротом, заявив о желании получать от экс-супруга алименты в размере 20% от его доходов и невозможности оплачивать судебные издержки. Однако суд встал на сторону футболиста и обязал актрису оплатить иски. А Алешандре должен был платить ей по 5 тысяч реалов ежемесячно.
Фото: Kinopoisk.ru
Но красавица Стефани не была долго одна. Вскоре после развода она познакомилась с юристом русского происхождения Игорем Рашковским. Они поженились через 6 лет после начала романа — в августе 2018-го, но уже через год тоже расстались. Однако время показало, что они не могут жить друг без друга, и пара воссоединилась.
И теперь стало известно, что Стефани и Игорь ждут первенца. А вскоре супруги рассказали, что у них будет мальчик. В забавном видео они показали, как узнали о паре будущего малыша. Вместо традиционных воздушных шаров нужного цвета, о поле рассказали их собаки — французские бульдоги, которым на шею привязали платки «мальчишечьего» цвета. Стефани Бриту и Игорь Рашковский уже придумали и имя для сына — Антонио.
«Наш парень растет. Это мечта, невероятные эмоции! Ничего не может быть лучше! Теперь вы понимаете, кто будет доминировать в моем Instagram в ближайшие годы?» — с юмором предупредила поклонников звезда «Клона».
Похоже, на ближайшую перспективу актриса, модель и телеведущая выбрала для себя любимое занятие. А увидят ли ее поклонники в новых фильмах, станет известно со временем.
О том, как меняются со временем знаменитости, читайте в нашей рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram, East News, Kinopoisk.ru, кадры из фильма
Видео: телеканал «Мир», Instagram
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