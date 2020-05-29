Как сейчас выглядит и чем живет бунтарка-дочь Латифы из сериала «Клон»

Благодаря ее красоте перед Стефани был открыт путь не только в кино, но и в модельный бизнес. Маленькую красавицу заметили, когда ей было всего 7 лет. С тех пор она брала уроки актерского мастерства и занималась на курсах маленьких моделей. А в 10 лет она уже попала в кино, но не в родной Бразилии, а в Аргентине (эта страна также славится как «фабрика» сериалов). Там со Стефани Бриту заключили первые контракты на съемки. В Аргентине Бриту прожила недолго, и после окончания договоров вернулась на родину.

Первая и настоящая популярность пришла к Бриту после ее участия в «Клоне». Актрисе досталась интересная роль. Она сыграла юную Самиру, разрушающую устои восточной семьи. В отличие от сверстниц она не мечтала только лишь выйти замуж и растить детей. Она строила планы, как реализоваться как личности.