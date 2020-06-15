Как сейчас выглядит и чем занимается сын Латифы и Мохамеда из сериала «Клон»

Несколько лет назад Оливейра открыл собственную компанию по производству различного видеоконтента. Его компания состоит из нескольких офисов, в том числе В лос-Анджелесе и Рио-де-Жанейро.

Большую часть времени «Амин» проводит в Лос-Анджелесе, но путешествует по всей стране вместе с любимой девушкой. Совместные фото 32-летний Оливейра публикует в Instagram. По кадрам видно, что Тьяго со времени «Клона» изменился до неузнаваемости, превратившись в настоящего мачо.

Новые предложения о съемках в кино ему теперь не поступают, но как режиссер и глава собственной фирмы, он часто работает над бразильскими сериалами. Пока фильмография Тьяго Оливейры насчитывает менее 20 картин, но его поклонники уверены, что у Оливейры большое будущее в кино.

К слову, Тьяго поддреживает контакты со многими актерами «Клона», но крепче остальных он дружит с Карлой Диас, сыгравшей Хадижу (о том, как сложилась ее судьба Passion.ru писал ранее, — прим. ред.).

Узнать о том, как менялись с годами звезды российского и мирового кино, а также другие знаменитости, вы можете из нашей постоянной рубрики «Было-стало».