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Как сейчас выглядит и чем занимается сын Латифы и Мохамеда из сериала «Клон»

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Тьяго Оливейра в роли Амина в сериале «Клон»

Фото: Кадр фильма

Популярную бразильскую новеллу про восточную любовь начали снимать почти 20 лет назад. Но поклонники сериала до сих пор внимательно следят за судьбами его артистов. Многие из них стали звездами первой величины у себя на родине и даже прославились за ее пределами, многие навсегда ушли из кино. Как же сложилась судьба Тьяго Оливейры, сыгравшего сына Латифы и Мохамеда.

Во время съемок в «Клоне» Тьяго Оливейре было всего 13 лет — он стал одним из самых юных актеров фильма. К тому времени мальчик уже успел сняться в нескольких фильмах и рекламе товаров для детей, но мировая слава пришла к нему именно после выходя на экраны сериала «Клон». Кареглазый подросток, во всем подражающий отцу Мохамеду и обожающий взрослых женщин, полюбился зрителям во многих странах.

Тьяго в роли Амина

Фото: Кадр фильма

После «Клона» Оливейра снялся сразу в нескольких сериалах, причем несколько из них вышли одновременно в 2004 году. Но парень рос и менялся внешне — зрители уже не узнавали в нем того, кто им полюбился в восточной сказке про любовь.

Тьяго не скрывает, что всегда мечтал продолжать карьеру в кино. Через несколько лет после съемок в «Клоне» он устроился работать помощником режиссера в фильм «Сердцеед», который снимали США и Бразилия. Для молодого актера это был новый виток в карьере, который, впрочем, не получил своего продолжения. В 2011 году карьера Оливейры в кино завершилась, и после участия в «Сердцееде» он остался жить в США.

Тьяго со своей девушкой в Голливуде

Фото: Instagram Тьяго Оливейры

Несколько лет назад Оливейра открыл собственную компанию по производству различного видеоконтента. Его компания состоит из нескольких офисов, в том числе В лос-Анджелесе и Рио-де-Жанейро.

Большую часть времени «Амин» проводит в Лос-Анджелесе, но путешествует по всей стране вместе с любимой девушкой. Совместные фото 32-летний Оливейра публикует в Instagram. По кадрам видно, что Тьяго со времени «Клона» изменился до неузнаваемости, превратившись в настоящего мачо.

Новые предложения о съемках в кино ему теперь не поступают, но как режиссер и глава собственной фирмы, он часто работает над бразильскими сериалами. Пока фильмография Тьяго Оливейры насчитывает менее 20 картин, но его поклонники уверены, что у Оливейры большое будущее в кино.

К слову, Тьяго поддреживает контакты со многими актерами «Клона», но крепче остальных он дружит с Карлой Диас, сыгравшей Хадижу (о том, как сложилась ее судьба Passion.ru писал ранее, — прим. ред.).

Узнать о том, как менялись с годами звезды российского и мирового кино, а также другие знаменитости, вы можете из нашей постоянной рубрики «Было-стало».

Фото: Instagram Тьяго Оливейры и Карлы Диаз, кадры сериала «Клон»

Видео: сериал «Клон»/ телеканал «МИР»

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