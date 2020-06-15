Как сейчас выглядит и чем занимается сын Латифы и Мохамеда из сериала «Клон»
Фото: Кадр фильма
Во время съемок в «Клоне» Тьяго Оливейре было всего 13 лет — он стал одним из самых юных актеров фильма. К тому времени мальчик уже успел сняться в нескольких фильмах и рекламе товаров для детей, но мировая слава пришла к нему именно после выходя на экраны сериала «Клон». Кареглазый подросток, во всем подражающий отцу Мохамеду и обожающий взрослых женщин, полюбился зрителям во многих странах.
Фото: Кадр фильма
После «Клона» Оливейра снялся сразу в нескольких сериалах, причем несколько из них вышли одновременно в 2004 году. Но парень рос и менялся внешне — зрители уже не узнавали в нем того, кто им полюбился в восточной сказке про любовь.
Тьяго не скрывает, что всегда мечтал продолжать карьеру в кино. Через несколько лет после съемок в «Клоне» он устроился работать помощником режиссера в фильм «Сердцеед», который снимали США и Бразилия. Для молодого актера это был новый виток в карьере, который, впрочем, не получил своего продолжения. В 2011 году карьера Оливейры в кино завершилась, и после участия в «Сердцееде» он остался жить в США.
Фото: Instagram Тьяго Оливейры
Несколько лет назад Оливейра открыл собственную компанию по производству различного видеоконтента. Его компания состоит из нескольких офисов, в том числе В лос-Анджелесе и Рио-де-Жанейро.
Большую часть времени «Амин» проводит в Лос-Анджелесе, но путешествует по всей стране вместе с любимой девушкой. Совместные фото 32-летний Оливейра публикует в Instagram. По кадрам видно, что Тьяго со времени «Клона» изменился до неузнаваемости, превратившись в настоящего мачо.
Новые предложения о съемках в кино ему теперь не поступают, но как режиссер и глава собственной фирмы, он часто работает над бразильскими сериалами. Пока фильмография Тьяго Оливейры насчитывает менее 20 картин, но его поклонники уверены, что у Оливейры большое будущее в кино.
К слову, Тьяго поддреживает контакты со многими актерами «Клона», но крепче остальных он дружит с Карлой Диас, сыгравшей Хадижу (о том, как сложилась ее судьба Passion.ru писал ранее, — прим. ред.).
Узнать о том, как менялись с годами звезды российского и мирового кино, а также другие знаменитости, вы можете из нашей постоянной рубрики «Было-стало».
Фото: Instagram Тьяго Оливейры и Карлы Диаз, кадры сериала «Клон»
Видео: сериал «Клон»/ телеканал «МИР»
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