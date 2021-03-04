От психушки до суда: как живут жены футболистов, которые оказались вне игры

Закрутить роман с футболистом, казалось бы, неплохой вклад в будущее – они хорошо зарабатывают, могут похвастаться отличной фигурой, и вывести в свет свою возлюбленную. Но если посмотреть на судьбу многих пассий российских топовых игроков, кажется, романы с футболистами скорее напоминают проклятье. Иначе почему им так не везет?

Алиса Аршавина не только не сумела сохранить отношения с отцом своей дочери – судьба у нее совсем незавидная. Журналистка борется с тяжёлым заболеванием, из-за которого лишилась внешности, а недавно снова оказалась в реанимации но уже с другим диагнозом – Алису прооперировали после острого панкреатита.