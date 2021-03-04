От психушки до суда: как живут жены футболистов, которые оказались вне игры
Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb/
Закрутить роман с футболистом, казалось бы, неплохой вклад в будущее – они хорошо зарабатывают, могут похвастаться отличной фигурой, и вывести в свет свою возлюбленную. Но если посмотреть на судьбу многих пассий российских топовых игроков, кажется, романы с футболистами скорее напоминают проклятье. Иначе почему им так не везет?
Алиса Аршавина не только не сумела сохранить отношения с отцом своей дочери – судьба у нее совсем незавидная. Журналистка борется с тяжёлым заболеванием, из-за которого лишилась внешности, а недавно снова оказалась в реанимации но уже с другим диагнозом – Алису прооперировали после острого панкреатита.
Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb/
Бывший возлюбленный Андрей Аршавин решил довольно своеобразно поддержать мать своей дочери – и отсудить дом, в котором она живёт вместе с тремя детьми, чтобы тяжело больная Алиса осталась ещё и без крыши над головой.
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Другой матери своих детей, Юлии Барановской, многодетный папа помогать тоже не торопится – ей пришлось выкручиваться своими силами, а заодно судиться, пытаясь выбить детям приличные алименты.
Милана Тюльпанова развелась с другим футболистом, Александром Кержаковым, обвинив его в абьюзе – приветливый с виду игрок сборной России, по словам Миланы, регулярно поднимал на нее руку. После развода свободно вздохнуть ей тоже не удалось – после попытки покончить со всем с помощью снотворного Милана оказалась в психиатрической больнице, а бывший муж настраивал против нее сына.
Фото: instagram.com/milana_tulpanova
И только ей удалось наконец отойти и построить новые отношения – этой зимой Милана и ее новый мужчина сыграли красивую свадебную церемонию на Мальдивах– как выяснилось, что он оказался мошенником, да еще и женатым. Супруга мужчины была в курсе, и, судя по всему, не против – роман с Тюльпановой по мнению мошенника стал бы отличным пиаром и способом заработать. После всей этой истории Милана, судя по всему, снова оказалась в больнице после передозировки снотворным.
Милана была не единственной возлюбленной Кержакова, с которой у него возник конфликт – у футболиста также был конфликт с гражданской женой, Екатериной Сафроновой, у которой он отсудил сына, ссылаясь на ее зависимость.
Фото: instagram.com/alana_mamaeva
Алана Мамаева еще не успела даже развестись, но уже страдает от слишком любвеобильного и не слишком ответственного супруга. Сначала Павел оказался в колонии после драки на пару с коллегой Александром Кокориным, успев перед этим завести роман – добрая Алана простила его, чтобы не рушить семью и не лишать дочь отца.
И только все начало налаживаться, а Павел отправился на сборы в Испанию, как выяснилось, что у него и там нашлась любовница. После того, как Алана на эмоциях обнародовала ее личные данные, испанская красавица собирается разбираться с адвокатом, а Мамаева, по примеру Тюльпановой, тоже выпила слишком много снотворного. Правда, по откровениям одной из ее подруг, не 40 таблеток, как ходили слухи, а только четыре, так что пока волноваться нужно все ещё за изменщика Мамаева.
Фото: Global Look Press
Кристина Дзюба ведет закрытую жизнь и ничего не публикует в социальных сетях – и это стало ее спасением, ведь после того, как личное видео Артема Дзюбы попало в Сеть, внимание общественности было бы приковано к ней. В 2015 году ей уже пришлось пройти проверку на прочность, когда ее супруг завёл роман с журналисткой Марией Орзул. В тот раз семью удалось сохранить. В этот же раз Кристина, по сообщениям близких друзей, была на грани развода. Но, судя по всему, и в этот раз Артему удалось получить прощение супруги.
Фото: Global Look Press
Бывшая жена футболиста Дениса Глушакова узнала о его изменах и застала благоверного прямо на месте преступления – в сауне. Дарья сняла скандальное видео и опубликовала в Сети, а муж начал угрожать ей, и пытался отобрать у нее двоих общих дочерей. За алименты и раздел имущества пара долго судилась, а на днях стало известно, что футболист накопил долг перед бывшей возлюбленной в 42 миллиона рублей.
Фото: Global Look Press
Ольга Бузова тоже успела побывать замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и скандально с ним развестись. Ходили слухи о том, что Тарасов завёл роман с нынешней женой Анастасией Костенко ещё в браке, но сам футболист это отрицает и заявляет, что во всем виновато нежелание Ольги Бузовой иметь детей. Теперь Тарасов счастлив в браке с Костенко, а вот у певицы личная жизнь не складывается – сейчас Бузова отходит после громкого расставания с Давой.
Фото: Instagram, Global Look Press
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