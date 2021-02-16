Аршавин отсудил дом у больной бывшей жены и выселяет ее с детьми

Футболист Андрей Аршавин отсудил дом в поселке Коломяги в пригороде Петербурга. Этот особняк они строили вместе с Алисой, подбирали интерьер — оформлен он, однако, на мать футболиста, которая и подала судебный иск.

Его удовлетворил Приморский районный суд, который настаивает на выселении Казьминой вместе с детьми.

«Бабушка судится с маленькой внучкой, ничего необычного. Это Андрей ей сделал дарственную, когда мы были уже женаты», — прокомментировала Алиса в беседе со «СтарХитом». Сама она намерена продолжать бороться и уже подала встречный иск.

Так, отношения у бывших супругов складываются не очень хорошо после болезненного развода. На прошлой неделе Казьмина напомнила ему о дне рождения дочери, скинув смс с фотографией девочки.

Аршавин поздравил девочку, но только в социальных сетях — день рождения Есеня отпраздновала без папы.

Впрочем, отношения у Аршавина не складываются ни с одной из бывших жен.

Казьминой сейчас не до выяснения отношений — она страдает от тяжелого заболевания, из-за которого осталась почти без лица, и вынуждена лечиться.

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