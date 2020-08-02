От дамы с формами до стройной девы: поклонники не узнали похудевшую Адель на новом фото

«О, боже мой, Адель уже не выглядит, как прежняя Адель», «Адель, ты тоже королева», «Какие волосы, великолепная!», «нет, верни назад прежнюю Адель», «Лицо вообще другое стало. Сколько операций ты сделал? Изменилась даже структура лица!», «Адель, ты выглядишь восхитительно. Впрочем, ты и раньше была невероятной», «Я не узнала тебя!», «Девушка на фото должна запеть, чтобы мы поверили, что это Адель», «Красавица!», — полетели тысячи комментариев от поклонников певицы со всего мира.

Несколько лет назад Адель в ответ на критику своей пышной фигуры отвечала, что ее все устраивает и худеть ради кого-то она не собирается. Но теперь она преобразилась, а несколько месяцев назад рассказала, как ей удалось избавиться от десятков лишних кило.