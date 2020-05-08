От онлайн-тренировок до отказа от сладкого чая: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг
Фото: Instagram
В апреле 2019 года Адель рассталась со своим мужем. Ее сердце было разбито, но она обещала себе, что посвятит следующие 12 месяцев исключительно себе и встретит свой 32-й день рождения обновленной, и сдержала слово. Судя по фото, она выглядит счастливее, чем когда-либо, и полностью изменила свой облик, что, определенно, ей к лицу. Певица призналась, что нашла свой уникальный способ сбросить лишние килограммы. Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, звезда «принципиально избегала традиционных диет и экстремальных тренировок в прошлом и осталась верна себе», выбрав диету, позволяющую есть любимые и доступные продукты, в том числе шоколад и вино. Она остановила свой выбор на новейшей методике похудения – ситрфуд-диете (Sirtfood diet) – системе питания, дающей заметные результаты в короткий срок.
Основу ее рациона составляли продукты растительного происхождения, которые известны как активаторы белка сиртуина, – капуста и гречка, оливковое масло, грецкие орехи, клубника, специи карри, зеленый чай, кофе, красное вино, темный шоколад и зелень. Они подавляют аппетит, перезапускает обмен веществ и настраивают организм на общее похудение. Благодаря сиртфуд-диете Адель всего за полгода сбросила впечатляющие 20 килограммов, но это было только начало. Также Адель не раз признавалась, что обожает чай с сахаром – она могла выпить до 10 чашек в день. Однако, сев на диету, она отказалась от любимого напитка. «Раньше я пила 10 чашек чая с 2 кусками сахара в каждой из них, но теперь с этим покончено», – заявила певица в одном из интервью. Кроме того, как только вес звезды снизился, она начала заниматься спортом. Она не поклонница тренировок на людях, потому выбрала домашние высокоинтенсивные онлайн-тренинги по видеоурокам известного тренера знаменитостей Джо Уикса и не менее известного Далтона Вонга, среди клиенток которого Дженнифер Лоуренс. Также в жизнь Адель вошел пилатес, который она считает важной составляющей формирования красивого тела.
Но самое главное, что помогло знаменитости приобрести тело мечты, – то, что она наконец научилась любить себя. Адель не раз признавалась, что из-за лишнего веса у нее были проблемы с самооценкой, как и у многих людей, но она больше не позволяет комплексам управлять ее жизнью.
Фото: Instagram, GettyImages
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