Стройные ноги, тонкая талия: 32-летняя Адель на новом фото показала результат своего экстремального похудения

«Спасибо за вашу любовь в день рождения. Надеюсь, вы остаетесь в безопасности в это сумасшедшее время. Но в первую очередь я хочу поблагодарить тех, кто, рискуя своими жизнями, помогает нам быть здоровыми. Вы наши настоящие ангелы», — написала Адель в микроблоге.

«Ты выглядишь великолепно», «Дорогая, нам недостаточно просто твоих слов, нам нужна твоя новая музыка», «С днем рождения, великолепная», — ответили певице в комментариях.

Напомним, в апреле 2019 года Адель рассталась с мужем Саймоном Конекки после 8 лет отношений и после двух лет брака. Адель с супругом подписали документ о неприкосновенности частной жизни и отказались от комментариев. Но западная пресса сообщала, что причиной разрыва отношений стали измены Саймона.

После развода Адель занялась собой, начала следить за питанием и фигурой и буквально таять. Хотя еще несколько лет назад знаменитость уверяла, что ее устраивает ее тело и менять его она не собирается.