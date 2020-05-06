Стройные ноги, тонкая талия: 32-летняя Адель на новом фото показала результат своего экстремального похудения
Фото: Getty Images
Обладательница 15 премий «Грэмми» и «Оскара» — 32-летняя певица Адель редко публикует посты в Instagram. Но ради своего дня рождения она сделала исключение. Певица поблагодарила всех за поздравления и показала результат своего экстремального похудения.
Если еще год назад артистка славилась пышными формами, то теперь перед поклонниками девушка с тонкой талией и стройными ногами.
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Thank you for the birthday love. I hope you’re all staying safe and sane during this crazy time. I’d like to thank all of our first responders and essential workers who are keeping us safe while risking their lives! You are truly our angels ♥️ 2020 okay bye thanks x
«Спасибо за вашу любовь в день рождения. Надеюсь, вы остаетесь в безопасности в это сумасшедшее время. Но в первую очередь я хочу поблагодарить тех, кто, рискуя своими жизнями, помогает нам быть здоровыми. Вы наши настоящие ангелы», — написала Адель в микроблоге.
«Ты выглядишь великолепно», «Дорогая, нам недостаточно просто твоих слов, нам нужна твоя новая музыка», «С днем рождения, великолепная», — ответили певице в комментариях.
Напомним, в апреле 2019 года Адель рассталась с мужем Саймоном Конекки после 8 лет отношений и после двух лет брака. Адель с супругом подписали документ о неприкосновенности частной жизни и отказались от комментариев. Но западная пресса сообщала, что причиной разрыва отношений стали измены Саймона.
После развода Адель занялась собой, начала следить за питанием и фигурой и буквально таять. Хотя еще несколько лет назад знаменитость уверяла, что ее устраивает ее тело и менять его она не собирается.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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