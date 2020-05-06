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Стройные ноги, тонкая талия: 32-летняя Адель на новом фото показала результат своего экстремального похудения

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Адель

Фото: Getty Images

Певица в честь своего дня рождения порадовала поклонников редким снимком, опубликованном в социальной сети.

Обладательница 15 премий «Грэмми» и «Оскара» — 32-летняя певица Адель редко публикует посты в Instagram. Но ради своего дня рождения она сделала исключение. Певица поблагодарила всех за поздравления и показала результат своего экстремального похудения.

Если еще год назад артистка славилась пышными формами, то теперь перед поклонниками девушка с тонкой талией и стройными ногами.

«Спасибо за вашу любовь в день рождения. Надеюсь, вы остаетесь в безопасности в это сумасшедшее время. Но в первую очередь я хочу поблагодарить тех, кто, рискуя своими жизнями, помогает нам быть здоровыми. Вы наши настоящие ангелы», — написала Адель в микроблоге.

«Ты выглядишь великолепно», «Дорогая, нам недостаточно просто твоих слов, нам нужна твоя новая музыка», «С днем рождения, великолепная», — ответили певице в комментариях.

Напомним, в апреле 2019 года Адель рассталась с мужем Саймоном Конекки после 8 лет отношений и после двух лет брака. Адель с супругом подписали документ о неприкосновенности частной жизни и отказались от комментариев. Но западная пресса сообщала, что причиной разрыва отношений стали измены Саймона.

После развода Адель занялась собой, начала следить за питанием и фигурой и буквально таять. Хотя еще несколько лет назад знаменитость уверяла, что ее устраивает ее тело и менять его она не собирается.

Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News

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