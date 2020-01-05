«Вот это да»: в Сети обсуждают экстремально похудевшую Адель
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Поклонники красотки Адель начинают бить тревогу — после развода с Саймоном Конекки их любимица начала стремительно терять вес. Несколько месяцев назад СМИ сообщали, что певица потеряла около шести лишних килограммов, а на пути к стройной фигуре ей помогает пилатес. На днях стало известно, что Адель в компании Гарри Стайлса отправилась отдыхать на Карибы. В Сеть попали снимки певицы на пляже и с поклонниками. Короткое темно-синее платье с белым принтом бренда Reformation и красная бандана на шее — многие поклонники не узнали некогда пышнотелую блондинку.
«Это кто?», «Это точно Адель?», «Она очень худая, надеюсь, все хорошо», «Вау, она очень худая», «Я очень волнуюсь, детка худая», «Адель выглядит так, как она считает нужным. Музыка не для глаз, а для ушей, как она сама говорит», «Сначала была послеродовая депрессия, потом расстались с мужем, женщина много переживает», «Без разницы, полненькая или худая, главное, чтобы счастливая», «Адель была красивой и остается красивой», «Худая, но все же красивая и замечательная», «Что с ней случилось?» — пишут обеспокоенные фанаты.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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