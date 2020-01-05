«Вот это да»: в Сети обсуждают экстремально похудевшую Адель

«Это кто?», «Это точно Адель?», «Она очень худая, надеюсь, все хорошо», «Вау, она очень худая», «Я очень волнуюсь, детка худая», «Адель выглядит так, как она считает нужным. Музыка не для глаз, а для ушей, как она сама говорит», «Сначала была послеродовая депрессия, потом расстались с мужем, женщина много переживает», «Без разницы, полненькая или худая, главное, чтобы счастливая», «Адель была красивой и остается красивой», «Худая, но все же красивая и замечательная», «Что с ней случилось?» — пишут обеспокоенные фанаты.