Ксения Собчак призналась, что манипулирует мужчинами: «Это подлая тактика»

Ксения Собчак второй раз замужем. Полтора года назад она отправилась под венец с режиссером Константином Богомоловым. До него она несколько лет состояла в браке с актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. А в юности у нее было множество романов, в том числе с известными мужчинами.

В передаче «Осторожно, Собчак!», героем которой стал Никита Ефремов, телеведущая призналась, что манипулирует мужчинами. Причем она не скрывает, что переняла эту «подлую тактику» от матери Людмилы Нарусовой.

«Я сначала все сдаю. Есть большая комната — отношения. Вот я здесь можно матрас кину? Мне вообще ничего не надо, только чтобы ты тут на постаменте стоял. А потом постепенно, когда дело идет к расставанию, человек почему-то уже в углу на коврике, и он не очень понимает, почему он там оказался», — разоткровенничалась Ксения.

В программе Собчак откровенно рассказала о загулах молодости и одном случае, который заставил ее прийти в себя. В начале своей карьеры Ксения, по ее словам, перетекала из одной тусовки в другую — без перерыва.

«Однажды я приехала в ресторан "Пушкин" в 6 утра и меня не впустили. Потому что я была взлохмаченная. Не пустили, как бомжа, хотя я уже была известной. И тогда я поняла, что пора с такой жизнью завязывать», — поведала она, добавив, что проблем с алкоголем у нее никогда не было.