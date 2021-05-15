«Особенная» дочь Данко оказалась в реанимации
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Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
В субботу, 15 мая, Наталия Устюменко — бывшая возлюбленная скандально известного певца Данко — сообщила о госпитализации их общей младшей дочери, 7-летней Агаты.
«Малышка в реанимации, спит, все показатели в норме. Мое предположение — аспирационная пневмония. Она развивается у лежачих стремительно… Но врач исключил пневмонию», — цитирует маму пациентки «СтарХит».
«Особенную» девочку мучают сильные хрипы. Врачи проводят обследования.
О том, что младшая дочь Данко и Наталии Устюменко родилась с ДЦП, широкая общественность узнала в 2014 году. В течение нескольких лет пара публично боролась за здоровье малышки, участвуя в скандальных телешоу и освещая подробности быта Агаты в блогах, но в 2018 году певец решил поставить точку. Сейчас он встречается с новой избранницей и судится с «бывшей» из-за спорных вопросов в финансировании оставшихся с ней детей.
Редакция Passion.ru желает здоровья малышке!
Фото: © Anatoly Lomokhov / Globallookpress, @agatanevinovata / @danko_star / Instagram