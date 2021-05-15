«Особенная» дочь Данко оказалась в реанимации

О том, что младшая дочь Данко и Наталии Устюменко родилась с ДЦП, широкая общественность узнала в 2014 году. В течение нескольких лет пара публично боролась за здоровье малышки, участвуя в скандальных телешоу и освещая подробности быта Агаты в блогах, но в 2018 году певец решил поставить точку. Сейчас он встречается с новой избранницей и судится с «бывшей» из-за спорных вопросов в финансировании оставшихся с ней детей.

Редакция Passion.ru желает здоровья малышке!