Певец Данко выиграл суд против бывшей жены, которая требовала от него миллион рублей

52-летний певец Александр Фадеев, известный как Данко, расстался со своей гражданской супругой еще три года назад. Но суды между бывшими возлюбленными шли до сих пор. Наталья обязала Александра выплачивать алименты на двоих дочерей: 17-летнюю Софию и 7-летнюю Агату. Но младшая дочь звезды страдает ДЦП, и ей требуется особый уход и лечение. Именно поэтому мать девочек решила добиться еще денежных средств с помощью суда.

"В феврале 2020-го мать моих детей подала заявление в суд с требованием поиметь с меня, помимо всего прочего, еще порядка миллиона рублей. Совершенно на пустом месте! Тогда я допустил ошибку, посчитав данное требование неуравновешенным бредом. Мне казалось, что суд не станет принимать иск Наташи, но как я ошибался! Меня обязали заплатить эту сумму", – рассказывает певец. В течении почти полугода артист пытался обжаловать это решение. В итоге выплату миллиона рублей отменили, но, как признается Александр, за это время он все равно очень потратился, как материально, так и морально.

"Приставы уже арестовали мои счета и приходили ко мне домой. В итоге цель достигнута, и я добился справедливости, но какой ценой и какими усилиями", – рассказал артист изданию StarHit.

Сам Данко не видится с младшей дочерью, так как считает, что она все равно не понимает и не узнает своего отца. Музыкант общается только со старшей Софией.