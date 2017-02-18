48-летний певец Данко рассказал о трагедии в своей семье

Популярный в 90-х певец Данко, в миру Александр Фадеев, воспитывает «особенную» дочь. Агате уже три года, и папа регулярно демонстрирует ее успехи в соцсетях, вызывая радость и сочувствие поклонников. Но мало кто знал о трагедии, которая все это время отравляла жизнь его семьи.

Мать музыканта, Елена Ильинская, не смогла смириться с тем, что у ее сына родился ребенок-инвалид. «Если бы вообще этого не случилось в жизни, было бы намного лучше. При рождении, когда было сказано, что ребенок никакой, и предложили его оставить, конечно, надо было его оставить. Когда еще никто не привык, не привязался к этому ребенку, когда было ясно, что он не видит, не слышит, ничего не понимает… Это ребенок, который идет в никуда», — призналась она в эфире телешоу Первого канала «На самом деле».