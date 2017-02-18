«Это ребенок, который идет в никуда»: мама Данко хотела избавиться от его «особенной» дочери
Популярный в 90-х певец Данко, в миру Александр Фадеев, воспитывает «особенную» дочь. Агате уже три года, и папа регулярно демонстрирует ее успехи в соцсетях, вызывая радость и сочувствие поклонников. Но мало кто знал о трагедии, которая все это время отравляла жизнь его семьи.
Мать музыканта, Елена Ильинская, не смогла смириться с тем, что у ее сына родился ребенок-инвалид. «Если бы вообще этого не случилось в жизни, было бы намного лучше. При рождении, когда было сказано, что ребенок никакой, и предложили его оставить, конечно, надо было его оставить. Когда еще никто не привык, не привязался к этому ребенку, когда было ясно, что он не видит, не слышит, ничего не понимает… Это ребенок, который идет в никуда», — призналась она в эфире телешоу Первого канала «На самом деле».
Женщина упрекала Наталью, гражданскую жену сына, в неверности, подозревая, что та «нажила» девочку с любовником. Под влияние мамы попал и Данко: «До меня у Наташи был богатый мужчина-иностранец, очень известный. Я понимаю, что я ему не конкурент», — вспоминал он.
Для того, чтобы отстоять свою честь, супруга певца пошла на унизительную процедуру признания отцовства. ДНК-тест показал, что настоящим отцом Агаты является Данко. «Мамулечка, родная и дорогая, может, хватит уже? Прими уже Наташу такой, какая она есть», — взмолился Александр. В финале передачи все трое обнялись и попросили прощения друг у друга.
Фото: instagram.com