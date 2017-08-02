48-летний Данко рассказал всю правду о «телевизионной кухне»

На прошлой неделе российские СМИ обсуждали скандал, разгоревшийся в семье 48-летнего певца Данко. Мужчина заявил, что у него есть сомнения в верности супруги. Масла в огонь подлила мама музыканта, уверенная, что «особенная» дочь была зачата не от ее сына, а, вероятно, от богатого любовника-иностранца его гражданской жены. Да и вообще нужно было оставить девочку в роддоме, отметила тогда она. Сегодня певец признался, что пошел на шоу «На самом деле» исключительно ради денег, и его обманули.

«Мне обещали в эфире программы объявить сбор средств для Агаты, дать номер карточки, упирали на это. С этим условием я согласился прийти на эфир, они пообещали. Все разговоры у меня записаны. Подчеркиваю, что я пошел на съемки, согласился на их «желтуху» только, чтобы помочь ребенку - нам много что нужно. Лечение очень дорогостоящее», — пожаловался Данко после эфира изданию «Комсомольская правда».

Данные на словах обещания, как утверждает певец, выполнены не были, семья получила только гонорар, на который девочка с мамой поехали в Анапу проходить очередной реабилитационный курс. На все претензии певцу был дан ответ: «Не получилось».

«Я что плохо сыграл? Мне дали роль ублюдка, я сыграл. Наташа получилась святая. Я говорил четко по тексту, в голове даже не родилось бы такое. Придуманные иностранцы, которых даже технически не может существовать — паспорт Наташин посмотрите, у нее нет ни каких выездов-въездов заграницу кроме лечебниц. Кстати, сначала мы договорились на одни вопросы, а в последний момент подсунули другие», — возмущается артист, согласившийся на участие в шоу только ради дочери.