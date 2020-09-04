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Наталья Водянова показала, как одеваться в стиле милитари и оставаться женственной

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Наталья Водянова примерила брутальные брюки в стиле милитари

Фото: Instagram @natasupernova

Стиль милитари полюбился Наталье Водяновой неспроста: его элементы бьют все рекорды популярности среди тенденций этого года. 38-летняя супермодель и многодетная мама показала на собственном примере, что даже в самом брутальном аутфите можно выглядеть женственно.

«Вооружена и опасна» — прокомментировала Наталья свежую публикацию в Instagram. Звезда подиумов и глянцевых обложек поделилась фотографией нового образа, составленного вокруг широких брюк-бананов О-силэута. Высокая посадка, широкий верх, подчеркнутый поясом в тон, и цвет хаки разбавлены декоративными «стрелками» из серебристого глиттера. Зарифмована модная деталь с облегающим джемпером молочно-белого оттенка и массивными черными кроссовками. Финальный штрих — классические очки-вайфареры.

Водянова продолжает восхищать поклонников своей внешностью, и многие подчеркивают, что с годами модель только молодеет и становится еще краше. Недавно Наталья показала солнечные снимки с отдыха, на которых ее перепутали с девочкой-подростком. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @natasupernova

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