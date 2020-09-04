Наталья Водянова показала, как одеваться в стиле милитари и оставаться женственной

Водянова продолжает восхищать поклонников своей внешностью, и многие подчеркивают, что с годами модель только молодеет и становится еще краше. Недавно Наталья показала солнечные снимки с отдыха, на которых ее перепутали с девочкой-подростком. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @natasupernova

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