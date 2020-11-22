«Ослепительная красота»: Альбина Джанабаева в сочном образе произвела фурор в Сети

Макияж певицы тоже выполнен в «дерзких» оттенках. Стилисты девушки подчеркнули яркость ее светлых глаз, добавив в виде акцента черные стрелки, губы ведущей выделили алым блеском с глянцевым и блестящим эффектом, на щеки нанесли яркий розовый румянец. Прическа артистки тоже прекрасно вписалась в контрастный образ. Волосы теледивы выпрямили и некоторую часть собрали в красивую бабетту. Дополнила этот контрастный аутфит селебрити ярко-розовым неоновым маникюром. Получилось очень красочно, согласитесь?

Фанаты оценили озорной образ знаменитости и пожелали ей удачи в конкурсе. В комментариях под постом можно увидеть множество комплиментов.

«Такие классные образы у вас всегда! Просто балдею и не устаю восхищаться вашей красотой», «Удачи вам в конкурсе, Альбина! Вы самая лучшая», «Как всегда: красивая, женственная, привлекательная», «Победы вам!», «Очень классная, вам идет!», «Удачи на выступлении, красотка», «Какая же вы необычная», – написали восторженные фолловеры.