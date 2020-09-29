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Альбина Джанабаева прогулялась по осеннему парку в белой одежде и собрала комплименты: «Уютная, женственная»

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Альбина Джанабаева

Фото: www.instagram.com/albinadzhanabaeva/

Певица поделилась фотографиями с подписчиками, и те усыпали ее приятными словами.

Альбина Джанабаева наслаждается осенью: в микроблоге она добавила сразу несколько фотографий с «золотой» природой. Альбина также показала, как прогулялась по парку в белой одежде. Для теплой и солнечной погоды артистка выбрала белые широкие брюки и мягкий свитер с горловиной, тоже белый.

«Хорошей погоды и хорошего дня», — подписала она снимок.

«Альбина, вы такая женственная, любуюсь», «Фото передает осеннее настроение», «Как же хороша, сил нет!», «Такая уютная в этом наряде», «Какая же вы красивая!», «Сама нежность и женственность», «Какая вы светлая и уютная. Осенняя», «Красавица», «Роскошная женщина», «Самая красивая», «Милая, красивая, нежная Альбина», — полетели комплименты в адрес Джанабаевой.

Днем ранее жена Валерия Меладзе показала поклонникам мальчишеский образ, до этого порадовала подписчиков танцами с младшим сыном Лукой, а еще раньше показывала кадры стильной фотосессии в одном лишь плаще.

Фото и видео: Instagram Альбины Джанабаевой

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