Альбина Джанабаева прогулялась по осеннему парку в белой одежде и собрала комплименты: «Уютная, женственная»

«Альбина, вы такая женственная, любуюсь», «Фото передает осеннее настроение», «Как же хороша, сил нет!», «Такая уютная в этом наряде», «Какая же вы красивая!», «Сама нежность и женственность», «Какая вы светлая и уютная. Осенняя», «Красавица», «Роскошная женщина», «Самая красивая», «Милая, красивая, нежная Альбина», — полетели комплименты в адрес Джанабаевой.

Днем ранее жена Валерия Меладзе показала поклонникам мальчишеский образ, до этого порадовала подписчиков танцами с младшим сыном Лукой, а еще раньше показывала кадры стильной фотосессии в одном лишь плаще.