Альбина Джанабаева восхитила натуральной красотой и собрала комплименты
Фото: @albinadzhanabaeva / Instagram
Звезда продемонстрировала естественную красоту. На лице у бывшей солистки группы «ВИА Гра» практически нет макияжа, лишь слегка подчеркнуты брови и выровнен тон кожи.
«В толпе, где каждый орет, больше всех привлекает внимание тот, кто молчит...», – процитировала советского и российского писателя Владимира Леви знаменитость, тем самым подписав новую публикацию.
«Невероятная красавица! Самая лучшая!», «Естественная красота – ваша изюминка», «Очень красивые натуральные волосы и внешность в целом», «Очень мудрые слова», «Собака лает, а караван идет», «Вы мне сегодня даже приснились. Самая мудрая и умная женщина», «Милая, светлая, яркая», — собрала комплименты блеснувшая натуральной красотой Альбина Джанабаева.
Напомним, что совсем недавно мы писали о том, что артистка показала семейную идиллию. На своей странице в социальной сети Альбина опубликовала видео, на котором ее супруг Валерий Меладзе готовит праздничный ужин.
К слову, за жизнью артистки в Сети следят 414 тысяч человек. Она часто делится с подписчиками историями из личной жизни.
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Фото и видео: @albinadzhanabaeva / Instagram
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