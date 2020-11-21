«Мадонна!» Альбина Джанабаева зажигательно станцевала в дерзком костюме

Напомним, что роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался еще 15 лет назад. В 2004 году у пары родился первый ребенок — сын Константин.

Примечательно, что на тот момент Валерий еще был женат на своей первой супруге Ирине Малухиной. Позже, когда Ирина узнала об отношениях мужа с Альбиной, она была потрясена, так как бывшая солистка «ВИА Гры» была вхожа в их с Валерием дом, женщины поддерживали прекрасные отношения и даже дружили.

К слову, недавно мы писали, как Альбина Джанабаева показала милое видео, на котором Валерий Меладзе готовит ужин. Певица поделилась милым постом, сделанным в своем уютном гнездышке. Мы уверены, что после этого видео поклонниц у знаменитого исполнителя прибавится еще больше!

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