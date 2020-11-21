«Мадонна!» Альбина Джанабаева зажигательно станцевала в дерзком костюме
Фото: @albinadzhanabaeva / Instagram
На вечеринке по случаю дня рождения московского ресторана Альбина Джанабаева примерила дерзкий образ в стиле одной из самых экстравагантных американских исполнительниц — Мадонны. Певица появилась на публике в дерзком костюме из жакета, под который надела черную шелковую блузу, и элегантных брюк. К образу Альбина добавила несколько украшений — две драгоценных подвески с крестами и кольца. Для вечеринки певице сделали укладку с голивудскими локонами и яркий макияж — smokeys eyes с нюдовой прорисовкой губ.
Поклонники были очарованы танцами певицы и написали в комментариях: «Крутая!!!!», «Невероятная энергия даже через экран...», «Огонек», «С первого взгляда подумала что это Мадонна. Классный образ», «Концерт вчера был прекрасный. Пусть даже мы смотрели его через сторис. Энергетика у вас мощнейшая. Спасибо за эмоции))», «Прелесть», «Альбиночка, вам также всего доброго и утра и дня и ночи!», «Прелесть».
Фото: @albinadzhanabaeva / Instagram
Напомним, что роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался еще 15 лет назад. В 2004 году у пары родился первый ребенок — сын Константин.
Примечательно, что на тот момент Валерий еще был женат на своей первой супруге Ирине Малухиной. Позже, когда Ирина узнала об отношениях мужа с Альбиной, она была потрясена, так как бывшая солистка «ВИА Гры» была вхожа в их с Валерием дом, женщины поддерживали прекрасные отношения и даже дружили.
К слову, недавно мы писали, как Альбина Джанабаева показала милое видео, на котором Валерий Меладзе готовит ужин. Певица поделилась милым постом, сделанным в своем уютном гнездышке. Мы уверены, что после этого видео поклонниц у знаменитого исполнителя прибавится еще больше!
А вам понравился образ Альбины Джанабаевой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @albinadzhanabaeva / Instagram
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