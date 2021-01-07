Кристина Орбакайте в мини очаровала фото с красавцем-мужем и дочкой: «Лучшие!»

Пользователей Сети очаровал новый кадр певицы и они написали в комментариях: «Любуюсь вашей семьей добра вам мира и счастья», «Клаудия красавицей растет как мама», «Замечательное семейное фото!», «Красатульки», «Вам тоже счастья и благополучия!», «Вы просто супер С наступающим рождеством вас счастья здоровья и большой любви!», «Лучшие».

К слову, недавно мы писали, как Кристина Орбакайте поздравила с Новым годом в белом наряде из перьев. Певица показала кадр из атмосферной праздничной фотосессии.

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