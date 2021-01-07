Кристина Орбакайте в мини очаровала фото с красавцем-мужем и дочкой: «Лучшие!»
Фото: @orbakaite_k / Instagram
Новый 2021 год Кристина Орбакайте встретила вместе с дочкой в отпуске в одной из теплых стран. Чуть позже певица опубликовала трогательное семейное фото, на котором позировала в ослепительном мини и на высоких каблуках. В кадре она нежно обнимает подросшую дочь и красавца-мужа. Под снимком Кристина написала: «С Рождеством. Новогодние Праздники продолжаются!! Мы желаем вам счастья и здоровья».
Пользователей Сети очаровал новый кадр певицы и они написали в комментариях: «Любуюсь вашей семьей добра вам мира и счастья», «Клаудия красавицей растет как мама», «Замечательное семейное фото!», «Красатульки», «Вам тоже счастья и благополучия!», «Вы просто супер С наступающим рождеством вас счастья здоровья и большой любви!», «Лучшие».
К слову, недавно мы писали, как Кристина Орбакайте поздравила с Новым годом в белом наряде из перьев. Певица показала кадр из атмосферной праздничной фотосессии.
А вам понравилось новое фото Кристины Орбакайте? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: Instagram / @orbakaite_k
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