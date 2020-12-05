«Копия мамы»: Кристину Орбакайте сравнили с Примадонной

Подписчики Кристины Орбакайте пришли в восторг от увиденного. Они написали ей много теплых слов в комментариях и сразу же отметили то, как певица похожа на свою знаменитую маму.

«Копия Аллы Борисовны», «Ой, я сначала подумал, что это Пугачева», «Все больше и больше похожа на маму», «Словно Алла Борисовна лет двадцать назад», «Чем взрослее, тем больше на маму похожа», «Красота! Вылитая Алла», «Как же вы похожи, очуметь!», «Кристина, вы потрясающе красивы! Будьте счастливы и здоровы», «Как сильно похожи на Аллу. Всего самого наилучшего вашей семье», – написали восторженные пользователи Сети.