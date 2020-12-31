Снегурочка: Кристина Орбакайте поздравила с Новым годом в белом наряде из перьев
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/
Кристина Орбакайте поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом в образе Снегурочки. Певица опубликовала кадр из фотосессии, на котором появилась в белоснежном платье с блестками и пайетками и в головном уборе из белых перьев.
Макияж для Кристин выбрали с акцентом на глаза — темно-розовые тени дополняют черные стрелки и эффектные накладные ресницы.
«С наступающим, с загадочным, с Новым 2021 годом! Что он грядущий нам готовит? Надеюсь, концерты, спектакли, праздники вернутся в нашу жизнь! Всем здоровья и благополучия», — пишет Кристина.
Подписчики в ответ поздравили певицу и сделали ей множество комплиментов:
«Какая красивая! С наступающим, Кристина!», Очень красивы! С наступающим счастливым Новым годом», «Наша красавица Кристина! С Новым годом!», «Потрясающая», «С наступающим вас, Кристина, и всю вашу семью!», «Взаимно, Кристиночка! Любим вас!», «Шикарная звездочка, с наступающим».
Ранее певица поделилась эффектным образом в золотом платье-халате для новогоднего выступления.
Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте
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