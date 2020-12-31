Снегурочка: Кристина Орбакайте поздравила с Новым годом в белом наряде из перьев

Макияж для Кристин выбрали с акцентом на глаза — темно-розовые тени дополняют черные стрелки и эффектные накладные ресницы.

«С наступающим, с загадочным, с Новым 2021 годом! Что он грядущий нам готовит? Надеюсь, концерты, спектакли, праздники вернутся в нашу жизнь! Всем здоровья и благополучия», — пишет Кристина.