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Снегурочка: Кристина Орбакайте поздравила с Новым годом в белом наряде из перьев

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Кристина Орбакайте

Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/

Певица показала кадр из атмосферной праздничной фотосессии.

Кристина Орбакайте поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом в образе Снегурочки. Певица опубликовала кадр из фотосессии, на котором появилась в белоснежном платье с блестками и пайетками и в головном уборе из белых перьев.

Макияж для Кристин выбрали с акцентом на глаза — темно-розовые тени дополняют черные стрелки и эффектные накладные ресницы.

«С наступающим, с загадочным, с Новым 2021 годом! Что он грядущий нам готовит? Надеюсь, концерты, спектакли, праздники вернутся в нашу жизнь! Всем здоровья и благополучия», — пишет Кристина.

Подписчики в ответ поздравили певицу и сделали ей множество комплиментов:

«Какая красивая! С наступающим, Кристина!», Очень красивы! С наступающим счастливым Новым годом», «Наша красавица Кристина! С Новым годом!», «Потрясающая», «С наступающим вас, Кристина, и всю вашу семью!», «Взаимно, Кристиночка! Любим вас!», «Шикарная звездочка, с наступающим».

Ранее певица поделилась эффектным образом в золотом платье-халате для новогоднего выступления.

Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте

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