Опра Уинфри об интервью с Маркл и новый скандал вокруг пары
Фото: Global Look Press
Интервью, данное Меган Маркл и принцем Гарри Опре Уинфри, вызвало настоящий резонанс — тут вам и обвинения в расизме, что само по себе больной вопрос для западного общества, и «сор, вынесенный из избы», то есть из Букингемского дворца.
Сама Опра Уинфри признается, что просто сделала свою работу, и ее заслуги в том, что интервью стало настолько популярным, нет.
«Я знаю, как задавать вопросы — мы все знаем, как выполнять свою работу», — сказала Уинфри. Но, по ее мнению, по-настоящему «сильным» интервью сделала откровенность Меган Маркл и принца Гарри.
В интервью Меган раскрыла много нелицеприятных моментов из жизни во дворце — издевательства над ней, обвинения в расизме, желание Маркл покончить с собой и отсутствие необходимой психологической помощи в этом вопросе.
Однако было ли это откровенностью или стремлением привлечь к себе внимание? Позже Меган Маркл опровергла некоторые моменты, связанные с интервью. Сделать это она была вынуждена.
Так, в беседе с Опрой Меган заявила, что у них было две свадьбы — якобы она не хотела выходить замуж на глазах у всех. Общественность это очень возмутило — это прямое нарушение традиций.
Неприятную ситуацию довершило чрезмерное внимание к Меган со стороны британских таблоидов. Она даже решила судиться с ними, что, как правило, считается бесполезным занятием.
Фото: Global Look Press
После этого заявления слова Меган опровергли в королевской семье — предоставили документы, из которых ясно, что официально принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой именно в день своей свадьбы.
Меган Маркл была вынуждена признать, что соврала в интервью Опре Уинфри.
Переполох, который вызвало интервью, не всегда был в пользу Меган. Пока одни требовали раскрыть имена людей, которые допускали расистские высказывания по поводу цвета кожи ее будущего ребенка (позже подозрение пало на дочь королевы Елизаветы, принцессу Анну), другие считали, что виновата сама Меган.
По мнению многих пользователей Сети, новоиспеченная герцогиня слишком жадна до славы, и итак получила больше, чем заслуживает. Например, все уверены, что брак с принцем Гарри был бы невозможен без одобрения королевы.
Фото: Global Look Press
При этом в королевской семье назревает новый скандал — когда книга о паре под названием «В поисках свободы», которая вышла прошлым летом, будет дополнена новыми главами.
Речь пойдет, в частности, об обвинениях в издевательствах над герцогиней со стороны бывших сотрудников дворца и смерти принца Филиппа.
«Интервью у Опры взорвало бомбу под королевской семьей, и большинство из них до сих пор шокировано», — заявил британской прессе один из источников, близкий ко дворцу.
Фото: Global Look Press
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