Опра Уинфри об интервью с Маркл и новый скандал вокруг пары

Интервью, данное Меган Маркл и принцем Гарри Опре Уинфри, вызвало настоящий резонанс — тут вам и обвинения в расизме, что само по себе больной вопрос для западного общества, и «сор, вынесенный из избы», то есть из Букингемского дворца.

Сама Опра Уинфри признается, что просто сделала свою работу, и ее заслуги в том, что интервью стало настолько популярным, нет.

«Я знаю, как задавать вопросы — мы все знаем, как выполнять свою работу», — сказала Уинфри. Но, по ее мнению, по-настоящему «сильным» интервью сделала откровенность Меган Маркл и принца Гарри.

В интервью Меган раскрыла много нелицеприятных моментов из жизни во дворце — издевательства над ней, обвинения в расизме, желание Маркл покончить с собой и отсутствие необходимой психологической помощи в этом вопросе.

Однако было ли это откровенностью или стремлением привлечь к себе внимание? Позже Меган Маркл опровергла некоторые моменты, связанные с интервью. Сделать это она была вынуждена.

Так, в беседе с Опрой Меган заявила, что у них было две свадьбы — якобы она не хотела выходить замуж на глазах у всех. Общественность это очень возмутило — это прямое нарушение традиций.

Неприятную ситуацию довершило чрезмерное внимание к Меган со стороны британских таблоидов. Она даже решила судиться с ними, что, как правило, считается бесполезным занятием.