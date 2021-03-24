Меган Маркл призналась, что обманула Опру Уинфри во время скандального интервью
Фото: picture-alliance.com
Во время интервью в гостях у телеведущей Опры Уинфри звезда сериала «Форс-мажоры» заявила, что официальное бракосочетание пары было лишь спектаклем. Гарри и Меган признались, что поженились за три дня до этого события. Это противоречит правилам заключения брака в Великобритании, поэтому новость вызвала возмущение в обществе.
Позже представители королевской семьи обнародовали документ, который противоречит словам 39-летней жены внука Елизаветы II. В нем говорится, что Гарри и Меган стали законными мужем и женой именно в день королевской свадьбы, 19 мая.
Это побудило герцогиню и герцога Сассекских внести ясность в ситуацию. Выяснилось, что они действительно вели переговоры о тайной свадьбе с архиепископом Джастином Уэлби, но этого не было. «Уверяем, что все, что транслировалось по телевизору, было единственным бракосочетанием», — уточнил представитель Меган Маркл.
Британцы считают, что Гарри и Меган также должны разъяснить свои заявления о расизме членов королевской семьи. Они думают, что эти слова могут оказаться недопониманием.
Фото: picture-alliance.com
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