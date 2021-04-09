Рейтинг популярности Меган Маркл резко вырос после трогательного видео британки

В ролике девушка говорит Меган: «Прославляйте женщин, которых мы любим!». На что герцогиня отвечает ей: «Да! Отлично, превосходно! И еще мужчин, которые нас поддерживают!». В подписи к видео британка отозвалась о Маркл только с лучшей стороны. По ее словам, она смелая, добрая и сильная.

Тронутые милым видео юзеры начали писать положительные комментарии о Меган. Они воспринимают ее как обаятельную, отзывчивую девушку. И это совсем не та Маркл, которую хотят представить британские СМИ. Британцы уверены, что герцогиня очень простая в общении, не заносчивая. Многие считают, что на Маркл действительно сильно давят королевская семья и пресса, но у нее добрая душа.

Напомним, во время интервью в гостях у телеведущей Опры Уинфри звезда сериала «Форс-мажоры» заявила, что официальное бракосочетание пары было лишь спектаклем. Гарри и Меган признались, что поженились за три дня до этого события. Это противоречит правилам заключения брака в Великобритании, поэтому новость вызвала возмущение в обществе.