«Она плюнула, я дала пощечину»: Серябкина рассказала о драке с Темниковой, отношениях с Фадеевым и замужестве

В прошлом выпуске youtube-шоу издания Super интервью давал Максим Фадеев. Продюсер рассказал, почему расторг контракты со всеми артистами своего лейбла Malfa, и прокомментировал «роман» с Ольгой Серябкиной.

В этот раз в студии оказалась подопечная Фадеева экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. В разговоре не могли не затронуть тему конфликта Ольги с бывшей подругой и коллегой по группе Еленой Темниковой. Напомним, Темникова в одном из интервью заявила, что у Серябкиной с Фадеевым далеко не рабочие отношения, а ей они мстят за то, что она знает их тайну.