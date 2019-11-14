«Она плюнула, я дала пощечину»: Серябкина рассказала о драке с Темниковой, отношениях с Фадеевым и замужестве
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Фото: Anton Belitsky/ Global Look press
В прошлом выпуске youtube-шоу издания Super интервью давал Максим Фадеев. Продюсер рассказал, почему расторг контракты со всеми артистами своего лейбла Malfa, и прокомментировал «роман» с Ольгой Серябкиной.
В этот раз в студии оказалась подопечная Фадеева экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. В разговоре не могли не затронуть тему конфликта Ольги с бывшей подругой и коллегой по группе Еленой Темниковой. Напомним, Темникова в одном из интервью заявила, что у Серябкиной с Фадеевым далеко не рабочие отношения, а ей они мстят за то, что она знает их тайну.
Ольга Серябкина рассказала Алене Жигаловой, что негативные отношения с Еленой Темниковой копились давно, а последней каплей стала драка, которая внезапно произошла в лифте после одного из концертов.
«Мы с Темниковой подрались. Мы ехали в лифте сразу после концерта. Встали, ничего друг другу не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко и начинает бить по почкам, по печени. Я не хотела отвечать, чтобы нельзя было назвать это дракой, ну и плюс я сильнее ее. Потом она в меня плюнула, а я дала ей пощечину, — призналась Ольга. — Не знаю, как я до сих пор помню этот трэш. Но я ей благодарна за все, что у меня было».
Фото: Instagram
Ольга Серябкина рассказала, что воспринимает Максима Фадеева как своего отца. «Мы дружим и работаем с ним много лет. И, когда он сказал, что хочет распустить команду, я не могла даже спать, — призналась певица. — Но я должна учиться быть полностью автономной».
Алена задала Ольге вопрос про молодого человека, с которым ее недавно сфотографировали на улице. На что Серябкина ответила, что она не замужем, детей у нее нет, а это ее близкий человек, который не является публичной личностью и рассказывать о нем она не имеет права.
Также экс-солистка группы Serebro призналась, что в суде отстаивает свое честное имя, которое запятнали в программе Андрея Малахова, показав ее лицо в программе про продажных женщин. «Я адекватно воспринимаю свою популярность и понимаю, что, когда на обложку ставят мое лицо, то будет рейтинг. Я сейчас скажу грубо — когда меня смешивают со ш***ми, я это не приемлю», — резко отрезала Серябкина.
Фото: Instagram, Anton Belitsky/ Global Look press
Видео: Super!
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