51-летний Максим Фадеев публично признался в любви к жене на фоне скандальных заявлений Елены Темниковой

«Максим еще и романтик!!! Просто супер», «Как же это красиво невероятно», «Вот это поздравление», «С днем рождения вашу вторую половину!!! Вы прекрасная пара, здоровья вам и вашей семье. Быть вместе столько лет поймет только тот, кто сам в таких длительных отношений», «Все проходит. Любовь остается.... Поздравляю», «С днем рождения вашу вторую половину!!! Вы прекрасная пара, здоровья вам и вашей семье. Быть вместе столько лет поймет только тот, кто сам в таких длительных отношений»«Какие же вы молодцы пронести любовь через столько лет, сохранить эту тонкую нить доверия и нежности! Не каждому это дано!!! Это самый лучший подарок на день рождения», «Вы оба умнички! Заслуга долгого брака ваша общая! Долгих лет счастья!!!», «Как это трогательно и милоооо! Счастья вам!!!», — поздравляют подписчики.

«Терпения тебе, женщина, если сил нет уйти», «Противно читать», «А Серябкину не любите??????», — пишут поклонники Елены Темниковой.

«Говорят, что в бизнесе нет места любви, сексу, и это правильно. Я считаю, что они взрослые люди и они в праве сами решать, и если это любовь, разве это может быть плохо? <...> Мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и что-то вижу, им стыдно, что они все это скрывают как дети, они все время вынуждены придумывать отмазки какие-то, и им неловко, и они ненавидят меня — которая увидела, застукала», — намекала Елена Темникова на тайные отношения Максима Фадеева с Ольгой Серябкиной.

Впрочем, никаких подтверждений ее словам нет. Более того — Ольга Серябкина уже опровергла их.