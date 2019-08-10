51-летний Максим Фадеев публично признался в любви к жене на фоне скандальных заявлений Елены Темниковой

16 марта продюсер Максим Фадеев и его жена Наталья отметили годовщину. Их называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса: будущие супруги встретились в 1990 году на одном из кастингов. Однако громкие заявления певицы Елены Темниковой, со скандалом оставившей группу SEREBRO, которые она сделала этим летом, могли пошатнуть эту стабильность. К счастью, этого не произошло — и сегодня, 10 августа, Максим Фадеев показал, какой сюрприз ждал его любимую жену.
«Я тебя очень люблю.❤️ С днем рождения», — написал он.
«Максим еще и романтик!!! Просто супер», «Как же это красиво невероятно», «Вот это поздравление», «С днем рождения вашу вторую половину!!! Вы прекрасная пара, здоровья вам и вашей семье. Быть вместе столько лет поймет только тот, кто сам в таких длительных отношений», «Все проходит. Любовь остается.... Поздравляю», «С днем рождения вашу вторую половину!!! Вы прекрасная пара, здоровья вам и вашей семье. Быть вместе столько лет поймет только тот, кто сам в таких длительных отношений»«Какие же вы молодцы пронести любовь через столько лет, сохранить эту тонкую нить доверия и нежности! Не каждому это дано!!! Это самый лучший подарок на день рождения», «Вы оба умнички! Заслуга долгого брака ваша общая! Долгих лет счастья!!!», «Как это трогательно и милоооо! Счастья вам!!!», — поздравляют подписчики.
«Терпения тебе, женщина, если сил нет уйти», «Противно читать», «А Серябкину не любите??????», — пишут поклонники Елены Темниковой.
«Говорят, что в бизнесе нет места любви, сексу, и это правильно. Я считаю, что они взрослые люди и они в праве сами решать, и если это любовь, разве это может быть плохо? <...> Мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и что-то вижу, им стыдно, что они все это скрывают как дети, они все время вынуждены придумывать отмазки какие-то, и им неловко, и они ненавидят меня — которая увидела, застукала», — намекала Елена Темникова на тайные отношения Максима Фадеева с Ольгой Серябкиной.
Впрочем, никаких подтверждений ее словам нет. Более того — Ольга Серябкина уже опровергла их.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!