Ирина Бузова раскрыла подробности трагедии дочери

Порой от родителей сложно утаить секреты — они все чувствуют, когда дело касается их детей. На днях мама Ольги Бузовой дала откровенное интервью, в котором рассказала все, что думает о трагедии своей дочери, а также о Дмитрии Тарасове, который, как она уверена, стал причиной всех бед.

Ирина Александровна предчувствовала неладное очень давно: «Все было ясно с брачного контракта, который Оля даже не читала. Она любила Диму, и ей было все равно. И вся эта запись недвижимости на свою семью, а не на Олю. Все было понятно», — цитирует слова мамы Бузовой журнал «Дом-2».

«Все шло к этому, но она всегда думает о человеке лучше, чем он есть. Ей же фанаты про любовницу мужа год говорили. Все видели, где, как, во сколько. Естественно, сложно, и она еще долго будет это переваривать. Оля просто не хочет это обсуждать, потому что ей очень больно. Думаю, она заговорит об этом нескоро, а может и вовсе никогда. Просто снова влюбится и забудет», — полагает мама.

Переписка, которая в свое время наделала много шума, оказалась в Сети по воле Дмитрия Тарасова, уверена его бывшая теща: «Ни йоты сомнения нет. Просто человек хочет быть красивым. Он живет ради пиара и не выносит, когда про него думают плохо. Я не знаю, как он со всем этим живет. Хотя он и первую жену полоскал, теперь Олю».

Ирина Александровна намерена вывести бывшего супруга Оли на чистую воду, опубликовав собственную версию событий. «Мемуары мамы Ольги Бузовой — думаю, на этом неслабо расшевелить всех, потому что я все записываю и сохраняю, все сообщения, телефонные разговоры».

Как вы считаете, хорошая ли это идея? Хотели бы вы почитать откровения тещи, или считаете, что не стоит выносить сор из избы?

Фото: instagram.com