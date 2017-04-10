Совсем недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко подтвердили свой роман. Модель успела побывать на вечеринке, посвященной юбилею возлюбленного, футболист — устроил любимой настоящий праздник в честь дня ее рождения, и по слухам сделал ей в этот вечер предложение. Но даже в новом статусе такого снимка от пары не ожидал никто.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)Апр 10 2017 в 9:10 PDT

«Правильное восстановление #баня #выходной #кайф», — написал он.

Подписчики обсуждают фото, не стесняясь в выражениях. Мы приведем цензурные комментарии, которые описывают весь спектр охвативших фолловеров эмоций: «Урааааа)вместе», «Ахах.закрывай комменты сразу», «Как папа и дочь. Очень старый и малолетка», «Специально в день премьеры, что жизнь маслом не казалась, да?», «Ей только деньги и нужны твои это и так видно», «Она без грима обычная», «Отличная жизнь не на показ, без лайков прям», «Волочкова, ты ли это???»

Напомним, что на этих выходных Ольга Бузова тоже публиковала фото из бани, и при своей любви демонстрировать точеную фигуру выглядела едва ли не скромнее.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 8 2017 в 1:21 PDT

Чье фото вам нравится больше?

Фото: instagram.com