Ольга Бузова в дерзком декольте призналась в любви избраннику в мини-годовщину их отношений

Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются больше года. Сначала они скрывали свой роман, потому что Ольга участвовала в шоу «План Б», где искала себе пару. Поэтому имидж завидной невесты был ей на руку. Но в последней серии проекта она призналась, что «сразу перешла к плану Д», и рассекретила свой роман с Давой.

Теперь влюбленные открыто наслаждаются своим романом. Правда, периодически подогревая интерес к своим персонам слухами о расставании.

Ольга натура романтичная, как и ее избранник. Они отмечают все мало-мальски значимые даты своих отношений. В Instagram они рассказали, что уже 14 месяцев вместе, и признались в любви друг другу.