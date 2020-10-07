Ольга Бузова в дерзком декольте призналась в любви избраннику в мини-годовщину их отношений
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются больше года. Сначала они скрывали свой роман, потому что Ольга участвовала в шоу «План Б», где искала себе пару. Поэтому имидж завидной невесты был ей на руку. Но в последней серии проекта она призналась, что «сразу перешла к плану Д», и рассекретила свой роман с Давой.
Теперь влюбленные открыто наслаждаются своим романом. Правда, периодически подогревая интерес к своим персонам слухами о расставании.
Ольга натура романтичная, как и ее избранник. Они отмечают все мало-мальски значимые даты своих отношений. В Instagram они рассказали, что уже 14 месяцев вместе, и признались в любви друг другу.
Фото: www.instagram.com/buzova86/
«Как хочется вот так всегда искренне улыбаться и просто радоваться сюрпризам, цветам, проводить прекрасный вечер с любимым мужчиной. Жить настоящим моментом. Всем любви, ведь этим миром правит именно она», — написала Ольга в микроблоге рядом с фото, где позирует в сверкающем платье с леопардовым принтом и дерзкими декольте и мини.
Давид тоже не остался в долгу: он опубликовал романтичное видео с Бузовой и поцелуями. «Самая любимая девочка», — публично признался он.
«Что может быть чудесней, искренне радоваться сюрпризикам, цветочкам? А уж проводить время с любимым — это вообще бесценно в наше время. Олечка, с праздником вас», «Как всегда разная и всегда прекрасная», «Красотка», «Какая-то чересчур наигранная любовь, что ли», «Поздравляю вас! Будьте счастливы с Давидом», «Счастья вам вам с Давидом», — пожелали подписчики Бузовой.
Ольга долго не могла найти свое счастье после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Их брак продлился четыре года, после чего Тарасов ушел к модели Анастасии Костенко. Ольга позже признавалась, что уход мужа был для нее шоком и неожиданностью. «Я очень его любила, хотела прожить с ним всю жизнь. Он даже не назвал причин, просто ушел и все», — горевала Бузова.
Манукян до встречи с Ольгой встречался с несколькими моделями.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой и Давида Манукяна
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