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«С днем рождения, малая»: Давид Манукян нежно поздравил Ольгу Бузову с 34-летием

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Влюбленные Ольга Бузова и Давид Манукян

Фото: Instagram

Влюбленные отдыхают в Таиланде.

Самый популярный блогер в Instagram Ольга Бузова 20 января отмечает день рождения. В свой праздник певица, блогер, телеведущая поделилась с подписчиками откровенной фотографией и назвала себя безупречной.

«34 года — это про безусловную любовь к себе. Когда понимаешь, что природа создала тебе безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой, и не стремишься кому-то что-то доказывать — жизнь уже сама все доказала! Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаешь! Спасибо вселенной за этот год, дальше будет еще лучше. Я знаю. Спасибо родителям за жизнь. Все, что я имею сейчас — все, благодаря вам», — написала Ольга Бузова в микроблоге.

Также в честь своего праздника Бузова презентовала новую песню. «В огне. Я в огне сейчас, и я хочу поделиться с вами своим состоянием, и по традиции, в свой день рождения, подарить вам эту песню. Пусть она станет гимном нашей сумасшедшей любви! Пусть это светлое чувство никогда нас не покидает», — пожелала Ольга подписчикам.

Кстати, день рождения Ольга Бузова встречает в Таиланде с любимым мужчиной Давидом Манукяном. 26-летний блогер рано утром подарил любимой шикарный букет роз, который принес в постель. «Романтика… Все дела…», — написал Дава. А после опубликовал в Instagram фотографию с Ольгой, которую загадочно и коротко подписал так: «С днем рождения, малая. Ты все знаешь».

Фото: Instagram

«Хочу слышать еще. Спасибо», — ответила ему Ольга Бузова.

«Какое хорошие», «Счастья вам», «Очень красивая пара», «С днем рождения. Будьте с Давидом всегда вместе! Оля ты лучшая», — поздравили Ольгу Бузову поклонники.

Ольга и Давид стали встречаться несколько месяцев назад. Но тогда они не могли открыто демонстрировать свои чувства, так как Бузова участвовала в реалити-шоу «План Б» вместе с Тимуром Батрутдиновым. По сценарию, знаменитости должны были искать среди участников программы свою любовь. В последней серии шоу Ольга призналась, что не может выбрать кого-то из претендентов, так как сразу перешла к «Плану Д», намекая на Давида Манукяна. Тем самым звезда призналась, что состоит в отношениях с блогером. С тех пор страницы влюбленных пополняются совместными фотографиями и видео.

Фото и видео: Instagram

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