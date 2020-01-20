«С днем рождения, малая»: Давид Манукян нежно поздравил Ольгу Бузову с 34-летием

«34 года — это про безусловную любовь к себе. Когда понимаешь, что природа создала тебе безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой, и не стремишься кому-то что-то доказывать — жизнь уже сама все доказала! Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаешь! Спасибо вселенной за этот год, дальше будет еще лучше. Я знаю. Спасибо родителям за жизнь. Все, что я имею сейчас — все, благодаря вам», — написала Ольга Бузова в микроблоге.

Также в честь своего праздника Бузова презентовала новую песню. «В огне. Я в огне сейчас, и я хочу поделиться с вами своим состоянием, и по традиции, в свой день рождения, подарить вам эту песню. Пусть она станет гимном нашей сумасшедшей любви! Пусть это светлое чувство никогда нас не покидает», — пожелала Ольга подписчикам.