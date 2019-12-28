«Ко мне пришел «План Д»: Ольга Бузова рассекретила свой новый роман

Батрутдинов отметил, что его подруга выглядит счастливой и одухотворенной: «У тебя счастливое лицо. Твое сердце наполнилось теплом, а живот наполнился бабочками». В ответ на это Ольга призналась, что действительно чувствует себя счастливой, и ее жизнь изменилась. «Мы живем вместе. Я пропустила буквы «в» и «г», ко мне пришел «План Д»», — подтвердила Бузова слухи об отношениях с блогером Давидом Манукяном, снявшимся с ней в клипе на песню «Лайкер».

При этом поющая телеведущая подчеркивает, что намеренно скрывала новый роман от окружающих, потому что «счастье любит тишину».

Чем меньше времени оставалось до финальной церемонии, которая должна была состояться в Сочи, тем все больше мрачнел Тимур Батрутдинов. Шоумен решился на два непростых разговора с Маргаритой Гавриловой и Елизаветой Аниховской, что позволило ему сделать окончательный выбор. Заветное «да» не услышала от Тимура ни одна из оставшихся участниц, а роскошное кольцо из белого золота с бриллиантами холостяк предпочел сохранить для той, которая действительно захочет стать спутницей его жизни.