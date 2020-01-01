Теперь официально: Ольга Бузова перестала скрывать роман с Давидом Манукяном и показала нежное фото с ним

Слухи о романе 33-летней телеведущей и певицы Ольги Бузовой с 26-летним блогером Давидом Манукяном ходят уже давно. Однако только в финале реалити-шоу «План Б» звезда намекнула на новые отношения, назвав их «Планом Д». В первую ночь 2020 года она подтвердила догадки поклонников, опубликовав нежное совместное фото с возлюбленным.

«Мы. Я точно знаю, что я сегодня не буду загадывать в новогоднюю ночь... Ведь ты рядом. Спасибо 2019 году за тебя. Забираю тебя с собой в Новый год. Мой @dava_m», — написала Ольга.