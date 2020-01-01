Теперь официально: Ольга Бузова перестала скрывать роман с Давидом Манукяном и показала нежное фото с ним
Слухи о романе 33-летней телеведущей и певицы Ольги Бузовой с 26-летним блогером Давидом Манукяном ходят уже давно. Однако только в финале реалити-шоу «План Б» звезда намекнула на новые отношения, назвав их «Планом Д». В первую ночь 2020 года она подтвердила догадки поклонников, опубликовав нежное совместное фото с возлюбленным.
«Мы. Я точно знаю, что я сегодня не буду загадывать в новогоднюю ночь... Ведь ты рядом. Спасибо 2019 году за тебя. Забираю тебя с собой в Новый год. Мой @dava_m», — написала Ольга.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
«Самая самая ❤️», — ответил Давид.
«Ураааа с Новым годом ребят», «Мои красивые», «Такие классные», «Наконец-то твои глаза искрятся от женского счастья», «Бузова, наконец-то! Вся страна ждала, когда ты найдешь любовь», «Вы самая красивая пара, желаю вам огромнейшей Любви чистой», «Оля, все таки вы дождались вашего человека», «У него такая открытая искренняя улыбка, Тарасов и рядом не стоял. Правильно говорят все что не делаться к лучшему», «Так похожи с Давой», «А я до последнего думала что будет с Батрухой», «Берегите друг друга», — пишут друзья и поклонники.
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Фото и видео: instagram
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