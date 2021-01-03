Ольга Бузова в блестящем миди блеснула стройными ногами
Фото: @buzova86 / Instagram
Похудевшая еще сильнее после «Ледникового периода» Ольга Бузова обладает шикарной фигурой, которую часто демонстрирует поклонникам. И не зря! Ведь ее тело, действительно, заслуживает отдельного внимания!
Сейчас певица находится на Мальдивских островах вместе со своим возлюбленным. Пара наслаждается отдыхом и публикует многочисленные фотографии. Так и сегодня, артистка выложила в Сеть снимок, на котором позирует в роскошном наряде.
Для выхода в свет Ольга выбрала блестящее платье длины миди. Эффектности и соблазнительности ему придал пикантный разрез, который подчеркнул стройные ноги истадивы. Образ завершили объемные сияющие серьги.
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К слову, совсем недавно мы писали, что телеведущая показала праздничный образ в шикарном «сахарном» платье. Ольга появилась в коротком розовом платье с воздушными рукавами-крылышками, низким декольте и розовым блестящим подолом.
Фото и видео: @buzova86 / Instagram
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