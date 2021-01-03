Ольга Бузова в блестящем миди блеснула стройными ногами

Похудевшая еще сильнее после «Ледникового периода» Ольга Бузова обладает шикарной фигурой, которую часто демонстрирует поклонникам. И не зря! Ведь ее тело, действительно, заслуживает отдельного внимания!

Сейчас певица находится на Мальдивских островах вместе со своим возлюбленным. Пара наслаждается отдыхом и публикует многочисленные фотографии. Так и сегодня, артистка выложила в Сеть снимок, на котором позирует в роскошном наряде.