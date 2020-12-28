Ольга Бузова поменяла образ к Новому году и примерила необычную прическу: «Бомба»
Фото: www.instagram.com/buzova86/?hl=ru
Ольга Бузова решила преобразиться перед Новым годом и примерила неожиданный для себя образ — певица сделала афрокосы. Результатом Ольга поделилась в своем Instagram.
На тонких косах видны серебряные украшения.
«Новая я. Раз уж под конец года столько перемен, то и мне захотелось чего-то новенького», — делится впечатлениями певица, интересуясь у подписчиков, как им такие изменения.
Подписчики оценили перемены в образе своей любимицы, а кое-кто даже высказал свои пожелания:
«Тебе очень идет, и мы еще ждем блондинку Олю», «Просто бомба», «Безумно красивая», «Шикарные косички получились, похожи на те, что вы делали в 18-19 лет, только темные», «Круто! Еще бы вернула блонд!», «Очень круто, прям помолодела», «Нереально красивая в любом образе».
Афрокосы стали очень популярны среди звезд в преддверии Нового года. Ранее похожую прическу примерила Настя Каменских, однако поклонники не оценили — видеть певицу без привычных кудрей оказалось непривычно.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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