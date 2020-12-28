Ольга Бузова поменяла образ к Новому году и примерила необычную прическу: «Бомба»

Подписчики оценили перемены в образе своей любимицы, а кое-кто даже высказал свои пожелания:

«Тебе очень идет, и мы еще ждем блондинку Олю», «Просто бомба», «Безумно красивая», «Шикарные косички получились, похожи на те, что вы делали в 18-19 лет, только темные», «Круто! Еще бы вернула блонд!», «Очень круто, прям помолодела», «Нереально красивая в любом образе».

Афрокосы стали очень популярны среди звезд в преддверии Нового года. Ранее похожую прическу примерила Настя Каменских, однако поклонники не оценили — видеть певицу без привычных кудрей оказалось непривычно.