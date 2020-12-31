«Куколка»: Ольга Бузова показала праздничный образ в шикарном «сахарном» платье

Ольга Бузова поздравила своих подписчиков и продемонстрировала необычный праздничный образ. Ольга появилась в коротком розовом платье с воздушными рукавами-крылышками, низким декольте и розовым блестящим подолом, который выглядит, словно сделанный из сахара.

Волосы певицы завиты в крупные локоны, а ее шею украшает серебряное колье с камнем.