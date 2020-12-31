«Куколка»: Ольга Бузова показала праздничный образ в шикарном «сахарном» платье
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова поздравила своих подписчиков и продемонстрировала необычный праздничный образ. Ольга появилась в коротком розовом платье с воздушными рукавами-крылышками, низким декольте и розовым блестящим подолом, который выглядит, словно сделанный из сахара.
Волосы певицы завиты в крупные локоны, а ее шею украшает серебряное колье с камнем.
«Вот и подходит к концу 2020 год . Честно признаюсь - не могу не радоваться этому событию. Мы выжили и стали сильнее. Каждый год в конце я подвожу итоги событий, которые произошли в моей жизни. Не буду прикрывать традицию, не смотря на всю сложность в эти 366 дней! Хотя гораздо легче написать то, что не произошло в этот високосный год у меня в жизни...», — пишет Ольга. «Много хорошего было...если вспомнить. Дальше - больше. Забираю вас с собой в Новый год».
Ольга получила массу комплиментов и поздравлений от поклонников:
«Красивая очень!», «С Наступающим Новым годом, Оленька!!! Сияй. Сверкай !!! Ты молодчина!!!», «Ой, какая красивая», «Очень красивое кукольное платье», «Красотка», «С Новым годом, самая красивая и вдохновляющая девушка страны!», «Хотела включить режим Снегурочки. А включилась новогодняя Золушка», «Офигительная снегурка получилась на фото!».