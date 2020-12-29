Красное платье и афрокосы: Ольга Бузова поделилась горячим фото с отдыха
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова прилетела на Мальдивы, чтобы насладиться долгожданным и заслуженным, как отмечает певица, отпуском, и уже успела выложить пару фотографий, по которым видно, что телеведущая отлично проводит время на островах.
Готовясь к отпуску, Бузова поменяла прическу и примерила афрокосы, которые отлично вписались в летние пейзажи. Не забывает Ольга и о стиле — на отдыхе она носит эффектное ярко-красное мини-платье с рюшами.
«Прилетели, но весь день ходим «вареные». Заставили себя встать хотя бы на ужин, чтобы ночью уснуть. Мне кажется, несколько дней я только вообще буду приходить в себя. Стресса было очень много в этом году...желаю себе реально отдохнуть и, набраться сил... ведь впереди 2021», — делится впечатлениями Ольга.
Подписчики желают своей любимице отличного отдыха:
«Красотка», «Отдохните как следует! Заслужили!», «Классно выглядишь», «Здорово! Вы большая трудяга и молодец», «Какой у вас там рай - смотрю сториз и завидую», «Нереально красивая», «Африканская красавица)», «Красиво как, волшебно».
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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