Красное платье и афрокосы: Ольга Бузова поделилась горячим фото с отдыха

Ольга Бузова прилетела на Мальдивы, чтобы насладиться долгожданным и заслуженным, как отмечает певица, отпуском, и уже успела выложить пару фотографий, по которым видно, что телеведущая отлично проводит время на островах.

Готовясь к отпуску, Бузова поменяла прическу и примерила афрокосы, которые отлично вписались в летние пейзажи. Не забывает Ольга и о стиле — на отдыхе она носит эффектное ярко-красное мини-платье с рюшами.

«Прилетели, но весь день ходим «вареные». Заставили себя встать хотя бы на ужин, чтобы ночью уснуть. Мне кажется, несколько дней я только вообще буду приходить в себя. Стресса было очень много в этом году...желаю себе реально отдохнуть и, набраться сил... ведь впереди 2021», — делится впечатлениями Ольга.