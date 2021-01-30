Ольга Бузова раскрыла правду о свадьбе на Мальдивах: «Нас поженил дворецкий»
Фото: @buzova86 / Instagram
В эфире шоу «Вечерний Ургант» Ольга Бузова впервые призналась, что вышла замуж за популярного блогера на Мальдивах. Ранее пара никак не подтверждала информацию, а догадки фолловеров строились только на основе совместных фотографий с отдыха. Однако в программе Ольга решила раскрыть подробности церемонии и рассказала, что их поженил на острове священник, по совместительству работающий в отеле дворецким. Звездам подготовили специальные кольца и провели торжество согласно всем обычаям. Однако после завершения молодоженов попросили вернуть украшения. Иван Ургант иронично спросил, как прошел развод на Мальдивах, но телеведущая предпочла перевести тему и попросила не поднимать пока этот вопрос.
Фото: Вечерний Ургант / YouTube
Напомним, что 22 января Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Печальную новость звезда рассказала в сториз, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном. Также Бузова обвинила Даву в насилии и опубликовала скриншоты переписок с ним. Дава во время отдыха на Мальдивах собирался купить билеты и улететь в Москву первым же рейсом.
Ольга отправила бывшему возлюбленному скриншот поста его мамы, в котором она назвала сына «мое солнечное чудо», и предлагала ему рассказать ей, что он бьет ее, оскорбляет и плюет в лицо. Позже мать Давы в комментариях в Instagram Ольги попросила не доводить ее сына до инсульта, как она уже довела свою сестру Анну.
К слову, недавно мы писали, Ольга Бузова объявила о расставании с Давой и обвинила его в домашнем насилии. В сториз Бузова опубликовала скрины переписок с бывшим возлюбленным и обвинила его в оскорблениях и физическом насилии.
Фото и видео: @buzova86 / Instagram
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