Ольга Бузова раскрыла правду о свадьбе на Мальдивах: «Нас поженил дворецкий»

Напомним, что 22 января Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Печальную новость звезда рассказала в сториз, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном. Также Бузова обвинила Даву в насилии и опубликовала скриншоты переписок с ним. Дава во время отдыха на Мальдивах собирался купить билеты и улететь в Москву первым же рейсом.

Ольга отправила бывшему возлюбленному скриншот поста его мамы, в котором она назвала сына «мое солнечное чудо», и предлагала ему рассказать ей, что он бьет ее, оскорбляет и плюет в лицо. Позже мать Давы в комментариях в Instagram Ольги попросила не доводить ее сына до инсульта, как она уже довела свою сестру Анну.

К слову, недавно мы писали, Ольга Бузова объявила о расставании с Давой и обвинила его в домашнем насилии. В сториз Бузова опубликовала скрины переписок с бывшим возлюбленным и обвинила его в оскорблениях и физическом насилии.