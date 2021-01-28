Ольга Бузова призналась, что была на грани нервного срыва: «Психолог сказал, сам виновата»

На днях Ольга Бузова пережила сильнейшее нервное потрясение: она после полуторагодового романа рассталась с блогером Давидом Манукяном. В свой день рождения (20 января) Ольга поругалась с ним, а вскоре сообщила о том, что они больше не пара. Более того, она обвинила его в домашнем насилии, в том, что он ее избивал.

В эфире программы «Бородина против Бузовой» Ольга рассказала, что у нее в жизни уже бывали подобные стрессы, которые доводили ее бувально до грани. И тогда она обратилась за помощью к психологам. «Когда я умирала, психологи они не помогли. Я плакала, мне было плохо, а психолог говорил, что я сама виновата, сама выбираю страдать. С тех пор я с психологами не работаю», — сказала знаменитость.

Поклонники Ольги предположили, что до нервного истощения ее довел развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Бузова его очень любила и, по ее словам, хотела прожить с ним всю жизнь. Но после нескольких лет брака футболист ушел из семьи без каких-либо объяснений.

Кстати, Давид Манукян, буквально через пару дней после разрыва заявил, что роман с Ольгой — пройденный этап в его жизни. На шикарной вечеринке с черной икрой, которую она устроила для друзей, Бузова заявила, что у нее в жизни много людей, для которых она не пройденный этап.