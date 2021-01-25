10 тысяч страз и прозрачное сердце на пикантном месте: Бузова вышла в свет в дерзком наряде

Ольга Бузова закатила шикарную вечеринку в честь своего 35-летия (день рождения 20 января). Ольга уже отметила праздник в кругу семьи и близких друзей. Теперь она отмечает юбилей в кругу звезд шоу-бизнеса.

Для вчеринки телеведущая и певица выбрала белое платье с перьями, украшенное тысячами страз Swarovski. Изюминку наряду придало сердечко на пикантном месте.

«Вот она, новая я. С нетерпением жду встречи со своими друзьями. Как вам мой первый образ?», — написала она в блоге, продемонстрировав на фото оригинальное платье.