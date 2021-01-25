10 тысяч страз и прозрачное сердце на пикантном месте: Бузова вышла в свет в дерзком наряде
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова закатила шикарную вечеринку в честь своего 35-летия (день рождения 20 января). Ольга уже отметила праздник в кругу семьи и близких друзей. Теперь она отмечает юбилей в кругу звезд шоу-бизнеса.
Для вчеринки телеведущая и певица выбрала белое платье с перьями, украшенное тысячами страз Swarovski. Изюминку наряду придало сердечко на пикантном месте.
«Вот она, новая я. С нетерпением жду встречи со своими друзьями. Как вам мой первый образ?», — написала она в блоге, продемонстрировав на фото оригинальное платье.
Друзья и подписчики Ольги отметили, что она их удивила, и вообще она такая красивая, будто с другой планеты.
Юбилей Ольга встречает в кчестве свободной женщины и завидной невесты. Несколько дней назад инста-дива рассталась с Давидом Манукяном после полуторагодового романа. В ее день рождения влюбленные поругались, а послу Бузова объявила о расставании, заявив, что не будет раскрывать причины разрыва. Но не прошло и дня, как Ольга не вытерпела и проболталась, что Дава изменял ей с другими женщинами и поднимал на нее руку.
Вскоре в Сети разразилась настоящая война: Бузова призвала всех поклонников отписаться от Манукяна и заблокировать его. Но ее призыв лишь распалил интерес к нему, и за несколько дней на страницу блогера подписались десятки тысяч новых пользователей. Мать Давида в комментариях не скупилась на едкие слова, называя несостоявшуюся невестку непорядочной женщиной. Правда, позже она удалила комментарии.
Вскоре публика принялась обсуждать возможную разлучницу — партнершу Давида Манукяна по шоу «Танцы со звездами» Дарью Палей.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram Ольги Бузовой
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