После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова полностью погрузилась в работу, штурмуя российский шоу-бизнес. Она записывает песни, с бешеной скоростью выпускает клипы, дает концерты и, конечно же, не забывает про свою любимую «телестройку», которая и стала ее первым шагом на пути к славе.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 19 2017 в 5:05 PDT

Накануне в Сети появились слухи, что именно из-за большого количества проектов в последнее время Бузова просто перестала справляться со всем и сразу, поэтому готовится покинуть «Дом-2». По сообщениям портала OAnews, об этом Ольга заявила во время съемок очередного выпуска реалити-шоу, который прошел 22 мая. Бузову заменят Андрей Черкасов, Влад Кадони, Ольга Орлова, Катя Жужа и бессменная ведущая проекта Ксения Бородина.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 29 2017 в 10:57 PDT

По слухам, ведущая решила сосредоточиться на музыке и полностью посвятить себя этому делу, что неудивительно, ведь ее певческая карьера покоряет эстраду семимильными шагами. Сама Ольга эту информацию пока не подтвердила.

Фото: instagram.com