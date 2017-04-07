С момента развода «Тарабузиков» прошло около полугода, однако жизнь экс-супуругов за это время поменялась кардинально, начиная с нового цвета волос Бузовой и заканчивая новыми отношениями Тарасова. И если последний с головой окунулся в очередной роман, то Ольга всячески дает понять Дмитрию, что теперь-то она его точно забыла.

Именно это ведущая «телестройки демонстративно покажет в своем новом клипе «Люди не верили». Как сообщает Лайф, свадебное платье, в котором певица пять лет назад выходила замуж за Тарасова, теперь выступит в качестве реквизита и будет беспощадно сожжено на берегу Черного моря.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 7 2017 в 10:55 PDT

Фото: Instagram