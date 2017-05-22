Сегодня в Сети появился видеоклип «Нам будет жарко», который Ольга Бузова записала в дуэте с молодой певицей Настей Кудри. Он обещает быть скандальным: девушек уже успели обвинить в плагиате, заметив сходство ролика с последней работой Кэти Перри «Bon Appétit», бывшая ведущая «Дома-2» также получила свою порцию упреков в неумении двигаться и советов нанять хореографа. Однако и это не все: оказалось, что в некоторых сценах певицы полностью обнажены, за что им тоже уже досталось.

Впрочем, вряд ли Олю и Настю волнуют негативные комментарии: в том же ролике они недвусмысленно продемонстрировали свое отношение к хейтерам.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 14 2017 в 5:57 PDT

«Лучшее оружие в борьбе с негативом, которого очень много вокруг меня в последнее время - это любовь, доброта и умение смеяться над собой. Что мы и сделали с @nastyakudry в нашем дуэтом клипе на песню #намбудетжарко и что бы не говорили люди вокруг, я делаю то, что мне нравится, много работаю и у меня грандиозные планы», — заявила Оля в своем блоге.

Фото: кадр из клипа