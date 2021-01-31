Ольга Бузова легла на реабилитацию после бурного расставания с Давой

Об этом сообщило издание StarHit. У 35-летней Ольги Бузовой есть привычка каждый год проходить «чек-ап» в плане здоровья. Вот и в этот раз Ольга решила не тянуть и проверить состояние организма. В итоге она на несколько дней уехала в подмосковную клинику, где проводит время в окружении природы. У нее есть специальные занятия, а также пищевой комплекс для укрепления иммунитета.

«Я предполагала, что мне не хватает веса вообще. Не хватает 11 килограммов. Жира — в размере 7. И мышц, кстати, тоже не хватает. Нужно будет заняться также спинкой, потому что вы помните, на «Ледниковом» у меня были большие проблемы. Но пока у меня просто нет на это сил», — рассказала Ольга Бузова.