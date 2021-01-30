Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян погряз в долгах

Как сообщает издание КП, экс-возлюбленный Бузовой задолжал крупную сумму денег двум риелторам из Новосибирска. Выяснилось, что в 2015 году на основе заключенных контрактов Давид получил более миллиона рублей за квартиру общей площадью 76 кв. метров в только что строящемся доме. По документам ясно, что именно он является застройщиком здания. Но в результате квартира была продана другим людям. Именно по этой причине риелторы пытаются рассчитаться с бывшим коллегой.

Сейчас риелторы пытаются связаться с блогером, но не получают ответа. Но, как оказалось, есть все же два способа взыскать нужную сумму. Первый: объявить Манукяна банкротом и автоматически аннулировать все сделки. И второй: конфисковать сумму как только у него появится рекламный пост в Instagram.

Ну, что тут скажешь, следим за событиями!