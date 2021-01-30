Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян погряз в долгах
Фото: @dava_m / Instagram
Не знаем, что так сильно повлияло на сложившиеся обстоятельства в жизни блогера, но факт остается фактом. После расставания с Ольгой Бузовой Давида буквально на каждом шагу преследуют неудачи.
Так, недавно стало известно о том, что судебные приставы наложили арест на его имущество. Хотя, кстати, как оказалось, брать с него абсолютно нечего. Даже машина, которой он постоянно хвастается в своем блоге Instagram, вовсе не принадлежит ему. А теперь разберемся по порядку: что же произошло и почему?
Как сообщает издание КП, экс-возлюбленный Бузовой задолжал крупную сумму денег двум риелторам из Новосибирска. Выяснилось, что в 2015 году на основе заключенных контрактов Давид получил более миллиона рублей за квартиру общей площадью 76 кв. метров в только что строящемся доме. По документам ясно, что именно он является застройщиком здания. Но в результате квартира была продана другим людям. Именно по этой причине риелторы пытаются рассчитаться с бывшим коллегой.
Сейчас риелторы пытаются связаться с блогером, но не получают ответа. Но, как оказалось, есть все же два способа взыскать нужную сумму. Первый: объявить Манукяна банкротом и автоматически аннулировать все сделки. И второй: конфисковать сумму как только у него появится рекламный пост в Instagram.
Ну, что тут скажешь, следим за событиями!
Фото и видео: @dava_m / Instagram
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